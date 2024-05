Cabinelid breekt rug op Turkish Airlines-vlucht

Afgelopen week vond opnieuw een ernstig turbulentie-incident plaats aan boord van een vliegtuig. Dit keer gebeurde het op een Turkish Airlines-vlucht.

Een Airbus A321 vertrok afgelopen week als vlucht TK2320 vanaf Istanbul Airport naar Izmir, in het westen van Turkije. De vlucht, die nog geen uur duurt, verliep aanvankelijk rustig. Kort nadat de piloten het signaal met ‘stoelriemen vast’ aanzetten, kreeg het toestel te maken met hevige turbulentie. Een van de cabineleden stond op dat moment in de cabine. De persoon werd tegen het plafond geslingerd en viel vervolgens hard op de grond. Direct na de landing in Izmir werd de gewonde van boord gehaald. Al snel werd geconcludeerd dat de werknemer zeker één ruggenwervel had gebroken.

Het incident in Turkije is het zoveelste voorval in een reeks soortgelijke ongelukken. Zo kwam een Singapore Airlines-vlucht van Londen naar Singapore vorige week in een luchtzak terecht terwijl de cabinebemanning ontbijt serveerde. De plotselinge turbulentie deed zich voor boven Irrawaddy in Myanmar, ongeveer tien uur na de start van de vlucht, aldus de luchtvaartmaatschappij. De piloot gaf aan te maken te hebben met een medische noodsituatie en leidde het vliegtuig om naar Bangkok, zonder verdere details te geven. Foto’s van het interieur van het vliegtuig tonen grote scheuren in delen van de cabine, zuurstofmaskers en panelen die van het plafond hingen en handbagage die rondgestrooid lag. Een passagier zei dat de hoofden van sommige mensen tegen de lampen boven de stoelen waren geslagen en de panelen hadden doorboord. Een Britse reiziger overleefde het incident niet.