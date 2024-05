Cessna maakt opmerkelijke noodlanding | Video

Een Cessna T210 kreeg zondag te maken met een motorstoring boven Sydney, Australië. De piloot wist de machine veilig aan de grond te zetten.

Het voorval werd vastgelegd door een nieuwshelikopter die per toeval in de buurt was. Op de beelden is te zien hoe het vliegtuig, registratie VH-MYW, laag over huizen zweefde terwijl het snel hoogte verloor. De piloot wist ternauwernood boomtoppen te ontwijken en scheerde op enkele meters over twee bedrijfspanden. De Cessna maakte vervolgens een buiklanding op een taxibaan van Sydney Bankstown Airport.

De piloot en zijn passagier bleven ongedeerd. Direct na de landing renden omstanders naar het vliegtuig om de inzittenden op te vangen. Vlak voor de noodlanding deed de vlieger een ‘mayday, mayday’-melding bij de verkeersleiding van de luchthaven. Het vliegveld stelde alle drie de landingsbanen beschikbaar voor de landing. Wat de precieze oorzaak was van het motorprobleem is niet duidelijk. Pilot makes miraculous emergency landing on a taxiway at Bankstown Airport in Australia after having engine issues. pic.twitter.com/ZwIRNyGW2A— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 26, 2024

Ameland

Op het vliegveld van Ameland ging het zondag ook mis. Een Diamond DA40 crashte tijdens de start in de duinen, vlak voor een vakantiepark. Een van de vier inzittenden raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeval. Een sportvliegtuigje is gecrasht in de duinen bij Ballum. Het lukte niet om op te stijgen. Gelukkig is iedereen ongedeerd. #Ameland. pic.twitter.com/aBDT0thFOR— Ina Nagtegaal (@InaNagtegaal) May 26, 2024

Snelweg

Begin dit jaar kreeg een Cessna 208 in de Verenigde Staten vlak na het vertrek ook te maken met een motorstoring. Terugkeren naar de luchthaven was geen optie, dus landde de crew op een snelweg in de buurt. De landing verliep goed, niemand raakte gewond en het vliegtuig bleef onbeschadigd.