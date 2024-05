KLM merkt op: ‘Hangt sterk af van welk land speelt’

Nog drie weken en dan barst het Europees Kampioenschap voetbal los. KLM ziet nu al extra vraag naar vluchten rond de speeldagen van het Nederlands elftal.

Om te beginnen trapt Oranje op zondag 16 juni af met de eerste groepsfasewedstrijd in het Volksparkstadion, Hamburg, tegen Polen. KLM vliegt rond die tijd dagelijks tussen de vier en vijf keer op deze stad. Hoewel de luchtvaartmaatschappij niet openbaart om hoeveel vliegtickets het gaat, laat ze weten een enorme stijging rond die speeldag te zien. ‘Voor wedstrijden tijdens de groepsfase hangt het sterk af van welk land er speelt’, houdt een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij het in het midden bij Hart van Nederland.

Andere speelsteden

Vrijdag 21 juni speelt het Nederlands elftal in het Leipzig Stadium tegen Frankrijk, en woensdag 25 juni in het Olympisch stadion te Berlijn tegen Oostenrijk. Leipzig zit echter echter niet in het netwerk van KLM. De dichtstbijzijnde luchthavens die de luchtvaartmaatschappij wel vanaf Amsterdam aanvliegt, zijn Berlijn Brandenburg Airport (190 kilometer), Neurenberg (270 kilometer) en de Tsjechische hoofdstad Praag (260 kilometer). Naar Berlijn vliegt KLM acht keer per dag. Ook easyJet biedt vluchten tussen Schiphol en de Duitse hoofdstad aan.

Met de trein

Behalve het vliegtuig nemen veel Oranjefans naar alle waarschijnlijkheid meermaals de trein naar de Duitse wedstrijdsteden. Net zoals KLM noemt de NS geen aantallen, maar er wordt wel vermoed dat de sterke vraag naar die steden samenhangt met de wedstrijden van het Nederlands elftal. ‘Maar we zien dat de treinen in die periode populair zijn, dat is duidelijk te zien. De speeldagen vallen op. Dus je kunt aannemen dat het supporters zijn die voor de trein kiezen’, zegt een woordvoerder.