Rusland onderzoekt nieuw passagiersvliegtuig

Rusland wil in de toekomst graag langeafstandsvliegtuigen bouwen voor de commerciële luchtvaart. Onderzoekers testen nu nieuwe, innovatieve ontwerpen.

Onderzoekers van het Central Institute of Aerodynamics (TsAGI) in Moskou zijn begonnen met het testen van verschillende modellen voor toekomstige widebody-vliegtuigen. Het project heet Integral-MS. Het beste resultaat moet uiteindelijk als concept fungeren voor een nieuwe vliegtuig, dat 220 tot 250 passagiers kan vervoeren over een afstand van acht tot negenduizend kilometer. ‘Op dit moment worden drie mogelijke opties voor de toekomstige commerciële vliegtuigen onderzocht’, stelt het instituut.

Het eerste ontwerp, MS-1, heeft de romp en vleugels van een traditioneel vliegtuig. MS-2 en MS-3 beschikken over een ovale romp. Het verschil tussen de laatste twee modellen zit in de vleugels. De vleugelwortel van MS-3 is zo ontworpen dat het een soepele overgang biedt tussen de romp en de vleugel. ‘Deze oplossing verbetert de aerodynamische kwaliteit en het draagvermogen bij lage snelheden, wat de vereiste lengte van een startbaan kan verminderen’, stelt TsAGI. Voorlopig vinden met name testen plaats in een windtunnel met schaalmodellen van de drie ontwerpen. [TsAGI] Le centre de recherche TsAGI. Recherche Integral-MS. Essais de soufflerie pour un avion 220 à 250 passagers sur une distance de 8000 à 000km. 3 options. MS-1, fuselage circulaire. MS-2 et MS-3 fuselages ovales, l'emplacement de l'aile différenthttps://t.co/1QMKHGVabZ pic.twitter.com/OdGNcJKens— La souris (@La_souris_DA) May 21, 2024

Meer made in Russia: noodzaak en politiek

‘Onze vloot van vliegtuigen is zeer overbelast… met in het buitenland geproduceerde vliegtuigen’, zei president Vladimir Poetin vorig jaar. ‘We zijn van plan om meer dan 1.000 vliegtuigen tegen 2030 te produceren, onze eigen vliegtuigen. Er is werk nodig.’ Volgens het dataplatform ch-aviation hebben Russische luchtvaartmaatschappijen 991 vliegtuigen in gebruik. Hiervan zijn 405 toestellen in Rusland geproduceerd. De overige, westerse, toestellen worden steeds minder inzetbaar door problematiek met onderdelen. De financiële gevolgen voor maatschappijen zijn dan ook groot.