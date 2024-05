Terugkeer 777 veroorzaakt door ‘andere zaken’

Een Boeing 777-200 van United Airlines keerde terug naar Seoul Incheon International Airport (Zuid-Korea) nadat de cabin crew mogelijkerwijs een voedselvergiftiging had opgelopen.

Het toestel, registratie N227UA, vertrok vorige week zondagmiddag 12:05 uur lokale tijd vanuit de Zuid-Koreaanse hoofdstad in de richting van San Francisco (Verenigde Staten). Via de Zee van Japan vloog de 777 Japan binnen. Op dat moment zou de bemanning te maken hebben gekregen met een voedselvergiftiging. Het is onduidelijk of de cabin crew die tijdens of voorafgaand aan de vlucht opgelopen had. In het geval van de piloten dienen de gezagvoerder en copiloten ieder een andere maaltijd te nuttigen. De passagiers hadden geen klachten. De maaltijden voor hen verschillen op hun beurt weer met die van het cabinepersoneel.

Terugkeer door voedselvergiftiging

Boven het vaste land van Japan keerde de 777 om naar de luchthaven van vertrek. Op een opgenomen video kondigt een stewardess dit besluit aan waarbij duidelijk hoorbaar is dat ze moeite heeft met praten. ‘Ons vliegtuig is vandaag teruggekeerd naar Incheon. De stewardessen en piloten waren erg ziek na het eten van het voedsel, dus er zat niets anders op. Zodra het vliegtuig bij de gate arriveert, helpt het grondpersoneel de passagiers met hun reisplannen. Wij bieden nogmaals onze excuses aan’, zei ze. Uiteindelijk meldde United Airlines volgens Chosun.com dat de officiële reden van de terugkeer te wijten was aan ‘andere zaken’.

Door een voedselvergiftiging keerde de 777 naar alle waarschijnlijkheid terug © Flightradar24.com

Passagiers omgeboekt

De 777 landde drieënhalf uur na take-off weer op de luchthaven van Seoul. United Airlines regelde voor de gedupeerde passagiers voedselvouchers en een accommodatie, en boekte hen om op een andere vlucht.