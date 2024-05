Airbus zoekt alternatief voor Antonov 124

De Europese Unie is op zoek naar nieuwe strategische vrachtcapaciteiten in de militaire luchtvaartsector. Verschillende Europese bedrijven, waaronder Airbus, zijn ingeschakeld om een oplossing te vinden.

Door de leeftijd en beperkte beschikbaar van de An-124-vliegtuigen moet er een vervangend toestel op de markt komen. De zoektocht wordt uitgevoerd onder de naam European System for Outsized Cargo Airlift, kortweg Esoca. Het zal volgens de projectomschrijving ‘bijdragen aan het doel van het creëren van strategische luchtvervoerscapaciteiten in Europa’. De EU heeft inmiddels bekendgemaakt welke bedrijven deel uitmaken van het consortium. Het Duitse Airbus Defense and Space leidt het project. Verder doen ook een Spaanse en Franse Airbus-tak mee. Tien andere bedrijven uit Griekenland, Spanje, Italië, Frankrijk, Polen, Finland en Nederland (NLR) dragen ook bij aan de opdracht.

‘Strategische luchtvervoerscapaciteiten zijn van cruciaal belang voor de snelle en effectieve verplaatsing van grote aantallen mensen, zwaar materieel en buitenmaatse vracht om te voldoen aan de militaire behoeften van Europese en geallieerde landen’, stelt de EU. ‘Als onderdeel van het project zullen opties voor de korte en lange termijn voor toekomstige luchtvervoerscapaciteiten in Europa worden geïdentificeerd, gedefinieerd en geëvalueerd’, vervolgt het rapport. De duur van het project bedraagt ​​achttien maanden. De kosten worden geschat op twintig miljoen euro.

Beluga

Airbus heeft ook eigen ambities op het gebied van oversized vrachtvervoer. Het in 2022 opgerichte Airbus Beluga Transport vervoert op aanvraag ongebruikelijk grote vracht. De airline maakt gebruik van vijf Airbus Beluga’s. Andreas Öffner, Sales Director bij Airbus Defense and Space, vergeleek de Beluga met de Antonov An-124: ‘je kunt bijvoorbeeld niet twee CH-47 Chinook-helikopters in een An-124 vervoeren zonder ze te ontmantelen.’ In de Beluga is dit wel mogelijk dankzij het brede en hoge laadruim. Alleen de rotorbladen moeten dan worden verwijderd. Het laadvermogen van de Beluga, veertig ton, ligt daarentegen veel lager dan dat van de An-124, 120 ton.