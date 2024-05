Angst in cabine na mededeling over waterlanding

Passagiers aan boord van een Airbus A321neo van Spirit Airlines beleefden een angstige vlucht. De piloten vroegen hen zich voor te bereiden op een waterlanding.

De Airbus was net opgestegen van Montego Bay Airport, Jamaica, en voerde vlucht NK270 uit naar Fort Lauderdale. Al snel kondigden de piloten aan dat iedereen in de cabine zich schrap moest zetten voor een noodlanding in zee. Het cabinepersoneel gaf vervolgens een demonstratie over het gebruik van de reddingsvesten. Het toestel daalde naar drieduizend voet, omgerekend ruim 900 meter, en keerde terug naar de luchthaven.

Het één maand oude vliegtuig landde veilig op het Jamaicaanse vliegveld. De inzittenden konden het toestel normaal verlaten. Naar verluidt kreeg de A321neo kort na vertrek te maken met een cabinedrukprobleem. Bij een dergelijke complicatie kunnen vliegtuigen, weliswaar op een lagere hoogte, zonder verdere problemen doorvliegen naar hun bestemming. Waarom de crew reizigers vroeg zich voor te bereiden op een waterlanding is onduidelijk. “The pilot told us to prepare for a water landing and the highest emergency activated at MBJ”:



Passengers on a Spirit Airlines Airbus A321-271NX aircraft (N718NK) flying out of Montego Bay Airport (MBJ) Yesterday were shocked after they were asked by the cockpit to prepared for… pic.twitter.com/lM9B3oVWV6— FL360aero (@fl360aero) May 27, 2024

Verwarring

Twee jaar geleden werden passagiers op een Aer Lingus-vlucht ook opgeschrikt door een mededeling over een aanstaande waterlanding. De aankondiging zorgde meer voor verwarring dan angst. Het cabinepersoneel gaf namelijk geen verdere instructies en er leek niets ongewoons aan de hand. Al snel gaf de crew aan dat het bandje genegeerd kon worden. De mededeling van de waterlanding zou zijn gedaan door het afspelen van een verkeerd vooraf opgenomen geluidsfragment.