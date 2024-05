Bijna echt: vliegtuig ‘gekaapt’ op luchthaven Rotterdam

Onlangs hield het Korps Mariniers een anti-terreuroefening op Rotterdam-The Hague Airport, waarbij gebruik werd gemaakt van een Boeing 737 MAX 8 van TUIfly Nederland.

‘Deze oefening bood waardevol inzicht in de intensieve training van de mariniers van de Netherlands Maritime Special Operations Force (NLMARSOF), een elite-eenheid die zich onder andere specialiseert in terreurbestrijding’, aldus het Korps Mariniers op social media. Tijdens de training kregen de operators de gelegenheid om cruciale handelingen bij een echt vliegtuig te oefenen. Aan boord waren dan ook ‘passagiers’ en ‘verdachten’. ‘Denk aan het naderen van een vliegtuig, het openen van de deur, het binnendringen en het overmeesteren van verdachten’.



Volgens het Korps onderstreept de oefening het belang van het beheersen van de procedures. ‘De herhaalde oefening van deze handelingen zorgt ervoor dat de operators in echte situaties snel en effectief kunnen handelen. De oefening was een succes dankzij de samenwerking met Rotterdam The Hague Airport, TUI en de inzet van alle betrokkenen. Dank aan RTHA voor het beschikbaar stellen van de locatie, TUI voor het beschikbaar stellen van hun Boeing 737 en alle deelnemers voor hun inzet en enthousiasme. Deze oefeningen zijn essentieel voor onze veiligheid en we kunnen gerust zijn dat we in goede handen zijn’, voegde het Korps toe.

Het is niet de eerste keer dat Defensie een anti-terreuroefening houdt op Rotterdam-The Hague Airport. Een vorige keer stelde Transavia een Boeing 737 beschikbaar.