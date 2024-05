Etihad-CEO over A380: ‘Zolang ze kunnen’

Antonoaldo Neves, CEO van Etihad Airways, sprak in een interview uitgebreid over vlootvernieuwing bij de luchtvaartmaatschappij.

Neves liet tijdens het interview met aeroTelegraph als eerste weten dat de Etihad-vloot de komende vijf jaar met zeker zeventig vliegtuigen moet groeien. De maatschappij heeft nog altijd opties openstaan voor de Boeing 777X, maar verwacht de komende jaren nog geen bestelling te plaatsen: ‘Op dit moment speelt de 777X geen rol in ons vijfjarenplan’, aldus de topman. Ondertussen zoekt het bedrijf voorzichtig naar een vervangend toestel voor de Airbus A380 en Boeing 777. Volgens Neves kan dat ‘de A350-1000 zijn, maar ook de 777X.’ Het bedrijf breidt de komende jaren haar vloot ook verder uit met Airbus A321neo’s.

Op de vraag hoelang Etihad nog met de A380 blijft vliegen volgt het antwoord: ‘Zolang ze kunnen. Ze blijven in ieder geval tot 2032 operationeel. Maar de vraag die ik mijn team stelde is: hoe lang kunnen ze nog vliegen? Om dat te bepalen, moet ik eerst cijfers zien. En het hangt natuurlijk allemaal af van de marktomstandigheden.’ De Superjumbo’s maakten na de coronacrisis vorig jaar hun rentree bij de maatschappij.

Boeing 787

Tevens werd Neves gevraagd over de vele onvervulde bestellingen van de airline. De CEO gaf aan dat die in lijn zijn met het vijfjarenplan. Toch zal Etihad de komende jaren weer meer vliegtuigen gaan bestellen. ‘De oudste Boeing 787’s zijn [aan het eind van het groeiplan] ruim twintig jaar oud. We zullen dus moeten nadenken over de vervanging ervan.’