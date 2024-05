Met gekte door de vliegmedische keuring! | Column Goof

‘De aarde is plat, en de Amerikanen zijn nooit op de maan geweest. Vaccins worden door de overheid voorzien van microchips waarmee de Geheime Diensten je in de gaten kunnen houden.’ Komt iemand die dit denkt door het psychologische deel van zijn of haar vliegmedische keuring? Ja! Met vlag en wimpel. Gebeurt elke dag wel ergens. In dit geval waarschijnlijk in de USA.

‘Er is 700 jaar geleden een man uit het plaatsje Mekka door een paard met gouden vleugels opgehaald en in de wolken verdwenen.’ Komt iemand die dit serieus beweert door het psychologische deel van zijn of haar vliegmedische keuring? Ja! Zonder enig probleem. Gebeurt dagelijks in duizendvoud.

‘Er was zesduizend jaar geleden een man die alle dieren van de aarde op een houten boot heeft verzameld. Een andere man leefde negenhonderd jaar. Enkele millennia later werd een man doodgemarteld, maar die liep drie dagen later weer levend rond.’ Komt iemand die dit zegt door het psychologische deel van zijn of haar vliegmedische keuring? Ja! Geen enkele twijfel! Gebeurt dagelijks in duizendvoud.

‘Er woont op de berg Kailasa in de Himalaya een man met vijf hoofden en drie ogen.’ Mag iemand die dat gelooft de duizend uur-inspectie van een Airbus A350 aftekenen? Zekers! Gebeurt elke dag vijftig keer.

En dan een man die zegt: ‘De paprika-chips en het glas Coca-Cola op deze tafel veranderen door het uitspreken van de woorden ‘love me tender’ in het lichaam en bloed van Elvis Presley.’ Mag zo iemand een vliegtuig met 300 passagiers besturen? Dat zal nou toch eindelijk wel eens op problemen stuiten? Welnee! Gebeurt elke dag in Italië, Spanje, Ierland, Polen en de VS. Ja, zelfs nog in Nederland, met enige regelmaat.

Goof Bakker