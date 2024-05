Recorddrukte op Amerikaanse luchthavens

Vrijdag beleefden Amerikaanse luchthavens de drukste dag ooit. Hiermee werd het oude passagiersrecord, dat vorig jaar in november werd gevestigd, verbroken.

‘TSA-agenten hebben een nieuw record gevestigd voor de meeste gescreende reizigers op één dag! Op vrijdag 24 mei werden exact 2.951.163 personen gescreend bij controleposten op luchthavens in het hele land, waarmee het vorige record van 26 november 2023 werd overtroffen’, liet de Transportation Security Administration (TSA) weten in een mededeling. Bij het oude record werd bijna 2,91 miljoen passagiers geteld.

Het nieuwe record valt samen met het lange Memorial Day-weekend in de VS. Eerder had een brancheorganisatie voor de Amerikaanse luchtvaart al voorspeld dat deze zomer mogelijk de drukste ooit zou worden. Naar verwachting worden in de zomerperiode 271 miljoen passagiers in de VS vervoerd, een stijging van 6,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Het zomerseizoen gaat zaterdag van start en loopt tot en met 31 augustus.