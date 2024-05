Amerikaanse F-35 neergestort

Een Amerikaanse F-35 is neergestort nabij de vliegbasis Kirtland, New Mexico. De vlieger zou zich met de schietstoel in veiligheid hebben kunnen brengen, melden diverse Amerikaanse nieuwsmedia.

Het toestel zou was op weg van de Lockheed Martin vestiging in Fort Worth (Texas) naar Edwards AFB. Voor een tankstop was de F-35 geland op Kirtland AFB/Albuquerque Airport. Rond twee uur ‘s middags lokale tijd is het vliegtuig neergestort, kort nadat het is opgestegen. De vlieger is overgebracht naar het ziekenhuis in Albuquerque. Hij zou ernstige maar niet levensbedreigende verwondingen hebben opgelopen bij het ongeluk.

Volgens Lockheed Martin zou het gaan om een F-35B, bestemd voor het US Marine Corps. Het zou een gloednieuw toestel zijn geweest dat op het punt stond overgedragen te worden aan het leger. Over de mogelijke oorzaak van de crash is nog niets bekend.