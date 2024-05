Dodelijk ongeval op Schiphol: persoon in motor KLM-vliegtuig

Op Schiphol heeft zich woensdagmiddag een tragisch, dodelijk ongeval voorgedaan. Daarbij is een persoon in een vliegtuigmotor terechtgekomen en overleden.

De Koninklijke Marechaussee bevestigt op X (voorheen Twitter) dat er tijdens een incident op het platform van Schiphol een persoon in een draaiende vliegtuigmotor terecht is gekomen. Alle passagiers en medewerkers zijn door de Marechaussee van boord gehaald en opgevangen. In samenwerking met de Onderzoeksraad voor Veiligheid is inmiddels een onderzoek opgestart. Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies gebeurd is en of het om een ongeluk ging of dat er sprake is van zelfdoding. Wel zou het incident tijdens of kort na de pushback hebben plaatsgevonden. Het betrokken vliegtuig zou de PH-EZL zijn, een Embraer E190 van KLM Cityhopper. Dat toestel stond eerder vanmiddag op het punt vanaf de B-gates te vertrekken naar Billund.

Vanuit de luchtvaartwereld is geschokt gereageerd op het voorval. Schiphol zelf spreekt in een reactie van ‘een afschuwelijk incident’. Onder meer Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en KLM-CEO Marjan Rintel noemen het ongeval ‘verschrikkelijk’ en spreken hun medeleven uit voor de nabestaanden van het slachtoffer en alle getuigen. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zegt geschokt te zijn en zegt, evenals pilotenvakbond VNV, volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek.