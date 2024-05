Natuurclubs boos op Eelde

Faunabescherming en Fauna4life zijn ontstemd over de vele beschermde vogels die Groningen Airport Eelde mag afschieten in verband met de vliegveiligheid. De organisaties hebben bezwaar aangetekend bij de Raad van State tegen de ontheffingen die de provincie Drenthe aan het vliegveld heeft verleend.

Natuurclubs zijn ontevreden over het afschieten van beschermde vogels op Eelde. Dat meldt RTV Drenthe. Het vraagstuk is al langer onderwerp van discussie. De rechtbank Noord-Nederland verklaarde in 2021 de bezwaren tegen de ontheffingen gegrond. Drenthe is hiertegen in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Met de verleende ontheffingen mag Groningen Airport Eelde tientallen beschermde vogelsoorten, zoals reigers, aalscholvers, kieviten, goudplevieren, patrijzen, eenden en knobbelzwanen afschieten. Bij het bestrijden van de vogels mogen geweren, honden, kastvallen, vangkooien, slag-, snij- of steekwapens gebruikt worden.

Volgens de faunaclubs worden deze soorten in ontheffingen van andere luchthavens altijd ontzien. ‘Het gaat altijd om ganzen of zwanen bij luchthavens als Schiphol en Rotterdam, maar nooit om deze soorten’, vertelde een woordvoerster van Faunabescherming tijdens de zitting.

Een noodzakelijk kwaad

‘Schieten jullie ook op kleine vogeltjes op het moment dat er vlakbij een vliegtuig komt aanvliegen?’, vroeg een woordvoerder van Faunabescherming in de rechtszaal. De delegatie van Groningen Airport Eelde gaf aan dat ook dat nodig is: ‘Een Boeing 737 kan niet zomaar even een bochtje maken’’, zei de birdcontroller van de luchthaven. Een vogel in een motor kan tot een ernstig ongeluk leiden. De ontheffingen gelden binnen de hekken van het luchtvaartterrein en niet daarbuiten. Alleen bij strikte noodzaak mogen ze gebruikt worden.

Faunabescherming en Fauna4Life zeggen dat er onder de ontheffingen geen ecologische onderbouwing zit. Volgens de provincie Drenthe is dat wel het geval. Voor alle soorten geldt dat gekeken is naar de gunstige staat van instandhouding. De Raad van State komt later met een uitspraak.