Iconische bezienswaardigheid terug op Schiphol

Enthousiaste toeristen die de afgelopen maanden Schiphol bezochten, troffen niet de I Amsterdam-letters zoals gebruikelijk. Deze waren namelijk voor enkele maanden verdwenen. Echter, nu staan ze weer te schitteren op de luchthaven.

De rode en witte blokletters stonden tien jaar lang te pronken op Schiphol voor de ingang van Schiphol Plaza. In die tijd kregen ze wel te maken met stickers, krassen en graffiti. Ze werden niet langer als een goed visitekaartje beschouwd dus vertrokken ze voor een makeover. Het Nijmeegse bedrijf NTZ-coating nam de letters onder handen en verzorgde ze weer van een net en fris kleurtje. De komende jaren kunnen er weer een hoop toeristen met de iconische letters op de foto.

Controversieel

Naast dat de letters als iconisch worden beschouwd, zijn ze ook controversieel. Het belangrijkste doel dat de stad Amsterdam met de letters wil bereiken, is naamsbekendheid. Voor lange tijd stonden zij niet alleen op Schiphol maar ook op het Museumplein, in het hartje van de stad. In december 2018 verdwenen ze echter op initiatief van GroenLinks. De partij had in de Amsterdamse gemeenteraad een initiatief ingediend om de letterborden weg te halen. Zij vonden dat ze individualisme zouden uitstralen en bovendien, bevordert het iconische fotomoment het massatoerisme. Iets waar de stad al lange tijd onder gebukt gaat. Het leidde tot grote controverse in het land dat werd opgepikt door media van over de hele wereld.

Het 23-5 meter brede motto verschijnt nu op verschillende plekken in de hoofdstad. Zo probeert de gemeente ook andere wijken van de stad aandacht te geven. Vanaf Schiphol verdwijnen ze voorlopig niet, daar is massatoerisme uiteraard welkom. Andere steden hebben ook besloten een eigen, leuke draai te geven aan I Amsterdam. De bekendste is wellicht Roermond. Daar staan grote letters op het plein die roermond wel een heel letterlijke betekenis geven, namelijk de letters ROER met een paar lippen.