Virgin-vlucht moet om opmerkelijke reden terugkeren

Een opmerkelijk incident zorgde er maandagavond voor dat de passagiers van een Virgin Australia-vlucht nog geen anderhalf uur na vertrek weer terug bij af waren.

Vlucht VA696 vertrok maandagavond lokale tijd van Perth naar Melbourne. Niet lang na takeoff kleedde een van de passagiers zich uit en begon naakt door de cabine te rennen. De man zou daarbij een van de bemanningsleden tegen de grond hebben geslagen. Uiteindelijk werd hij zelf, naar verluidt door een van de andere passagiers aan boord, tegen de grond gewerkt en werd hij in de boeien geslagen. Tegelijkertijd werd vanuit de cockpit besloten terug te keren naar Perth, waar de Boeing 737 een kleine onderhalf uur na vertrek de wielen weer aan de grond zette.

Eenmaal op de luchthaven is de betreffende passagier door de politie gearresteerd. Hij wordt in het ziekenhuis onderzocht en moet in juni voor de rechtbank verschijnen. Virgin Australia heeft de getroffen passagiers excuses aangeboden voor het ongemak. Volgens ABC is niemand aan boord van de vlucht ernstig gewond geraakt. Vlucht VA696 © FlightRadar24

Het komt vaker voor dat passagiers de neiging hebben zich tijdens de vlucht van hun kleding te ontdoen. Eind vorig jaar ontblootte een 60-jarige vrouw zich tijdens een Frontier Airlines-vlucht van Orlando naar Philadelphia, waarop ze dreigde in de cabine te urineren. De vrouw is inmiddels aangeklaagd en kan tot een celstraf van enkele jaren veroordeeld worden.