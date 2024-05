Voorlopig geen Gripens naar Oekraïne

Zweden pauzeert de plannen om Gripen-gevechtsvliegtuigen naar Oekraïne te sturen om de introductie van F-16-gevechtsvliegtuigen daar de tijd te geven. Dat meldt de Zweedse minister van Defensie aan persbureau TT bij een bezoek aan Brussel.

Oekraïne begon vorig jaar besprekingen met Zweden over de mogelijkheid om Gripens te ontvangen. Sindsdien is het Scandinavische land bezig te onderzoeken of het de vliegtuigen van vliegtuigbouwer Saab kan sturen. Nu worden deze plannen vooralsnog uitgesteld.

‘We zijn door de andere landen in de coalitie gevraagd om te wachten met het Gripen-systeem’ vertelde minister van Defensie Pål Jonson aan TT. De coalitie zou nog tijd nodig hebben: ‘Dit heeft te maken met het feit dat de focus nu ligt op de introductie van het F-16-systeem’, aldus Jonson.

Wings for Freedom

In juli 2022 werd onder leiding van Nederland en België een coalitie van NAVO-lidstaten gevormd met als doel Oekraïne te voorzien van moderne gevechtsvliegtuigen. Vorige zomer gaf de VS officieel toestemming voor de levering van de ‘Wings for Freedom’ zoals Zelensky de F-16’s noemt. Later dit jaar zouden de eerste F-16’s al ingezet moeten kunnen worden boven Oekraïne. Voordat dat het geval is moet het land eerst nog over de benodigde infrastructuur beschikken en voldoende opgeleid personeel hebben om de F-16’s in te zetten. Aan het laatste wordt nu al gewerkt bij het trainingscentrum in Roemenië. Of hier in de toekomst ook Gripens gaan vliegen moet dus nog blijken.