777 dook in 5 seconden 50 meter naar beneden

De Boeing 777-300 van Singapore Airlines die te maken kreeg met hevige turbulentie maakte in korte tijd een vrije val van 50 meter.

De machine belandde boven Myanmar in een luchtzak. Uit data blijkt dat de 777 in vijf seconden 50 meter naar beneden viel. Door de turbulentie veranderde de zwaartekracht fors. Het rapport van de Transport Safety Investigation Bureau (NTSB) geeft weer dat die kracht binnen vier seconden veranderde van negatief 1,5G naar positief 1,5G blijkt uit de vluchtgegevens en de cockpitgeluidsrecorders. ‘De snelle veranderingen in G gedurende een duur van 4,6 seconden resulteerden in een hoogteverschil van 178 voet (54 m), van 37.362 voet naar 37.184 voet. Deze opeenvolging van gebeurtenissen heeft waarschijnlijk de verwondingen van de bemanning en passagiers veroorzaakt’, valt in het rapport te lezen, dat ingezien is door The Guardian. De NTSB wordt tijdens het onderzoek bijgestaan door Singaporese onderzoekers, vertegenwoordigers van Boeing en de Federal Aviation Administration (FAA).

Impact in de cabine

Aan boord van de 777, die vanuit Londen Heathrow op weg was naar Singapore, zaten 218 passagiers en achttien bemanningsleden. Door de turbulentie moesten achttien mensen opgenomen worden in het ziekenhuis, terwijl twaalf daar behandeld werden. Het ging onder meer om ruggenmerg- en hersen- en schedelletsel. ‘Het vliegtuig ervoer een snelle verandering in G (zwaartekracht). Dit had waarschijnlijk tot gevolg dat de inzittenden niet op tijd de gordel om konden doen’, aldus het Singaporese ministerie van Transport in een verklaring naar aanleiding van het rapport van de NTSB. Daarnaast stierf een 73-jarige Britse passagier vermoedelijk aan een hartstilstand. Hij zou zijn veiligheidsgordel niet hebben gedragen.