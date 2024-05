Drie op een rij voor Luftwaffe-Eurofighters

Voor de derde keer in een week tijd zijn straaljagers van de Duitse luchtmacht in actie gekomen om een Russische Antonov An-26 zonder vliegplan te onderscheppen. De Eurofighter Typhoons van de Luftwaffe zijn in het kader van de NAVO “Baltic Air Policing“-missie tijdelijk in Letland gestationeerd .

Op 23 mei vloog een An-26 uit Rusland, waarvan de registratie echter niet genoemd wordt, zonder enige vorm van radiocommunicatie het Baltische luchtruim binnen, aldus de aeroTELEGRAPH . De Duitse straaljagers werden vanaf de Letse vliegbasis Lielvarde de lucht in gestuurd om het toestel te onderscheppen.

Alpha Scramble

De manoeuvre die te boek staat als Alpha Scramble (Alarmstart in het Duits) houdt in dat straaljagers van de Luftwaffe op een vliegtuig zonder vliegplan of radiocommunicatie afgestuurd worden. De vliegbasis van Lielvarde ligt op 70 kilometer afstand van de Letse hoofdstad Riga. De luchthaven is sinds maart dit jaar de derde NAVO-basis waaruit de Baltic Air Policing-missies boven Estland, Letland en Litouwen uitgevoerd worden. Lielvarde werd tijdelijk aangesteld als NAVO-basis nadat op de luchtmachtbasis van Ämari in Estland werkzaamheden aan de start- en landingsbanen van start gingen. Erneut stiegen unsere 🇩🇪 #Eurofighter in 🇱🇻 Lielvarde beim #VAPB zu einem Alpha-Scramble auf. Diesmal identifizierten sie eine 🇷🇺 CURL (AN 26), die ohne angemeldeten Flugplan und Transpondersignal über der baltischen See unterwegs war.#WeAreNATO @NATO #StrongerTogether pic.twitter.com/EbiiVgS027— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) May 18, 2024

Eerdere acties

De Luftwaffe moest enkele dagen eerder ook al in actie komen. Op 20 mei werden de straaljagers op pad gestuurd toen een Ilyushin-20 zonder radiocommunicatie het Baltische luchtruim binnenvloog. Twee dagen eerder begaf een andere An-26, registratie RF-46897, zich zonder vliegplan en transponder in het luchtruim boven de Oostzee. Als reactie stuurde de Luftwaffe enkele Duitse Eurofighters de lucht in om poolshoogte te nemen bij de An-26. Deze Antonov behoorde toe aan de Russische Marine. Op afbeeldingen die de Luftwaffe op X publiceerde was te zien dat meerdere Eurofighter Typhoons naast de An-26 vlogen. Net zoals in het geval van 23 mei is het onduidelijk waar de machine uiteindelijk naartoe begeleid werd. Meestal wordt de “indringer” bij dergelijke onderscheppingen uit het beschermde luchtruim geleid.