Embraer 195 stijgt net op tijd op | Video

Een Embraer 195 van Azul Airlines steeg maandag op het laatste moment op van São Paulo-Congonhas Airport. Het voorval werd vastgelegd op beeld.

Het incident wordt momenteel onderzocht door Azul. De Embraer, registratie PR-AXX, vertrok als vlucht AD2610 naar Rio de Janeiro. Wat er tijdens de start precies misging is onduidelijk. Het vliegtuig kwam pas op slechts honderd meter voor het einde van de baan van de grond. Direct achter de luchthaven, dat midden in São Paolo ligt, bevinden zich een grote, drukke weg en een woonwijk.

Vanwege de ligging van het vliegveld is de baan aan beide kanten uitgerust met een Engineered Material Arrestor System (EMAS). Het EMAS is een oppervlakte van speciaal gefabriceerde materialen dat dient om vliegtuigen die het einde van de start- of landingsbaan dreigen voorbij te schieten tot stilstand te brengen. De kans is klein dat het materiaal de Embraer in dit geval had kunnen stoppen. Investigation opened into an Azul Embraer E195 that took off from Sao Paulo Congonhas Airport with only 100 meters left to the end of the runway.



Azul gaf aan dat ze een intern onderzoek naar het incident is gestart. ‘Het bedrijf benadrukt dat het opereert in overeenstemming met de nationale en internationale veiligheidsnormen, de primaire waarde ervan, en dat de bovengenoemde vlucht zonder enige complicaties naar zijn bestemming is doorgevlogen’, aldus een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij.

Air Serbia

Een Embraer 195 van Air Serbia zou vorig jaar een vlucht uitvoeren van Belgrado naar Düsseldorf en begon de start vanaf baan 30L op de Servische luchthaven. Uit vluchtgegevens en een video bleek dat de machine onvoldoende snelheid had om voor het einde van de baan op te stijgen. Als gevolg daarvan werden de aanvliegverlichting en systemen van de ILS geamd. Op foto’s is te zien dat er grote gaten en scheuren in het toestel zaten, waaronder in de linkerstabilo. Verder lekte een grote hoeveelheid vloeistof uit het vliegtuig. Naderhand bleek dat de piloten op de hoogte waren van het risico en een waarschuwing van de luchtverkeersleiding hadden genegeerd.