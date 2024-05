Meer duidelijk over dodelijk ongeval Schiphol: zelfdoding

Op Schiphol vond woensdagmiddag een tragisch, dodelijk ongeval plaats waarbij een persoon in een vliegtuigmotor terechtkwam en overleed. Inmiddels is er meer duidelijk over het ongeluk en blijkt het om zelfdoding te gaan.

Overleden persoon blijkt medewerker

Tussen 15.00 en 16.00 uur kwam een persoon op het platform bij de B-gates in de motor van een Embraer E190 van KLM Cityhopper terecht, de PH-EZL. Het vliegtuig had ten tijde van het ongeval net de pushbackprocedure voltooid en stond op het punt om te taxiën naar de startbaan. De Koninklijke Marechaussee heeft aan de hand van camerabeelden en ooggetuigen de overleden man inmiddels geïdentificeerd. Het blijkt om een medewerker van een bedrijf op Schiphol te gaan. De betreffende man is bewust in de motor geklommen, meldt de Marechaussee. Het betreft een geval van zelfdoding. Uit respect voor het slachtoffer en de nabestaanden zegt de Marechaussee geen verdere mededelingen over het ongeval te doen. Het onderzoek is hiermee afgerond. Het onderzoek is afgerond en het slachtoffer is geïdentificeerd: https://t.co/0mmEHBGP2I.— Koninklijke Marechaussee (@Marechaussee) May 30, 2024

Voor de hoofdingang van Schiphol werden de vlaggen gisteren halfstok gehangen ter nagedachtenis aan het slachtoffer. Woensdagavond voerde KLM alsnog de betreffende vlucht, KL1341, naar Billund uit met aan boord alle passagiers die ook op de oorspronkelijke vlucht zouden hebben gezeten. Zij werden eerder op de dag kort na het incident opgevangen door gespecialiseerd luchthavenpersoneel. Ook Slachtofferhulp Nederland heeft aangegeven bereikbaar te zijn voor wie er behoefte aan heeft.

Vanuit de luchtvaartwereld werd geschokt gereageerd op het voorval. Schiphol zelf spreekt in een reactie van ‘een afschuwelijk incident’. Onder meer Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, en KLM-CEO Marjan Rintel noemen het ongeval ‘verschrikkelijk’ en spreken hun medeleven uit voor de nabestaanden van het slachtoffer en alle getuigen. Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zegt geschokt te zijn en zegt, evenals pilotenvakbond VNV, volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Denk je eraan een eind aan je leven te maken of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfdoding helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.