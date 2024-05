Zweden doneert Oekraïne radarvliegtuigen

De Zweedse regering heeft woensdag een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne bekend gemaakt. De steun omvat onder meer twee SAAB ASC 890-radarvliegtuigen (S.100D Argus) en omvat een totale waarde van 13,3 miljard Zweedse kronen.

Behalve de twee radarvliegtuigen levert Zweden ook training, technische apparatuur en ondersteuning. Bovendien ontvangt Oekraïne een aantal RB99 AMRAAM-luchtdoelraketten. Deze kunnen afgevuurd worden vanaf gevechtsvliegtuigen, maar met aanpassingen kunnen ze ook voor luchtverdediging vanaf de grond worden gebruikt. Zweden neemt deze aanpassingen op zich. Behalve versterking van de luchtverdediging, doneert Zweden materieel voor het Oekraïense leger. Het gaat dan onder meer om munitie voor zware artillerie, pantservoertuigen, tankwagens en onderhoud van eerder geleverd materieel.

De donatie van de ASC 890 (Airborne Surveillance and Control) radarvliegtuigen aan Oekraïne zorgt voor een tijdelijke tekort in de Zweedse defensie, met name de luchtverdedigingscapaciteit. De Zweedse regering zegt dit op te kunnen vangen met de versnelde levering van twee reeds bestelde SAAB S.106 GlobalEye-radarvliegtuigen. Ook wil Zweden extra GlobalEye-toestellen aanschaffen. Voor de bewaking van het eigen luchtruim kan Zweden als kersvers NAVO-lid waarschijnlijk ook terugvallen op de capaciteit van de NAVO, bijvoorbeeld in de vorm van de NAVO E-3 AWACS-toestellen.

Gripen

Zweden heeft recent aangegeven de levering van JAS 39 Gripen-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne uit te stellen. Belangrijkste reden was dat de introductie van de F-16 bij de Oekraïense luchtmacht voorrang krijgt. Deze toestellen zijn gedoneerd door Nederland, België, Noorwegen en Denemarken. De Oekraïense ambassadeur in Zweden, Andrij Plachotnjuk, stelde in een interview met een Zweedse krant dat Oekraïne de Gripens nog steeds nodig heeft. ‘De Zweedse steun is heel belangrijk. Dit [radarvliegtuig, red.] is zeer geavanceerde apparatuur van de beste kwaliteit die onze luchtmacht zal helpen beter te zien wat er op het slagveld gebeurt. Het zal zeker helpen soldatenlevens te redden. (…) Er zijn veel dingen die we nu nodig hebben. We hebben Gripens nodig, we hebben munitie nodig, we hebben luchtverdedigingssystemen nodig. We hebben alles nodig om de levens van de Oekraïners te beschermen, het gaat om het overleven van mensen en het overleven van de hele natie.’