American Airlines aangeklaagd om racisme

In New York hebben drie mannen een rechtszaak aangespannen tegen American Airlines. De luchtvaartmaatschappij zou hen, en vijf anderen, racistisch bejegend hebben.

Het incident vond plaats in januari. Op vlucht AA 832 tussen Phoenix en New York diende een witte steward een klacht in over de lichaamsgeur van de mannen. De mannen waren niet langer welkom op de vlucht maar, omdat er geen alternatieve vlucht voor hun was, mochten ze na een uur alsnog weer terug aan boord komen. Ze waren de enige zwarte passagiers aan boord.

Volgens de advocaat van de mannen moesten ze ‘zonder gegronde reden, puur op basis van hun ras’ vertrekken. “Toen ze de aviobrug bereikten, zagen ze dat ook verschillende andere zwarte mannen uit het vliegtuig werden verwijderd. In feite leek het de eisers dat American (Airlines) alle zwarte mannelijke passagiers op vlucht 832 uit het vliegtuig had bevolen,” zo bericht CNN.

‘Ik stond up, toen merkte ik op dat over het hele gangpad, terwijl ik er zelf ook liep, allemaal zwarte mannen voor en achter mij liepen. Toen raakte ik een beetje gefrustreerd en ik dacht bij mijzelf van oh wow, het zijn alleen de zwarte mannen in het vliegtuig, wat gebeurt hier,’ aldus Alvin Jackson, een van de verwijderde passagiers op de American Airlines-vlucht.

Op video’s is te zien hoe de mannen in het ongewisse gelaten werden waarom zij vertrekken moesten. De mannen waren er zelf niet van bewust dat het hun lichaamsgeur betrof. Bovendien zijn zij van mening dat ze geen vijandige geur hadden. In een video is ook te zien hoe één van de American Airlines-medewerkers knikte toen de vraag werd gesteld of zij moesten vertrekken omwille van hun huidskleur.

In een persbericht laat American Airlines weten racisme als zeer ernstig te beschouwen en dat zij de zaak serieus op zullen pakken. “Onze teams onderzoeken de zaak momenteel, omdat de beweringen niet onze kernwaarden noch ons doel om voor mensen te zorgen weerspiegelen.” De aantijging verwijst ook naar een waarschuwing uit 2017 waarbij de Amerikaanse maatschappij reeds op de vingers getikt werd door racistische praktijken.