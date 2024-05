Boeing mag vooralsnog niet méér 737 MAX-en produceren

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit staat Boeing vooralsnog niet toe de productie van de 737 MAX op te hogen. Dat maakte een keurmeester bekend na gesprekken met vertrekkend CEO Dave Calhoun en andere Boeing-topmannen.

De Amerikaanse vliegtuigbouwer mag op dit moment slechts 38 exemplaren van de 737 MAX per maand produceren. Deze limiet werd opgelegd door de FAA na het incident met Alaska Airlines in januari. De komende maanden blijft die gelden. Bovendien gaan de wekelijkse gesprekken tussen de FAA en de Boeing-top gewoon door.

De Airbus-concurrent heeft vooralsnog niet gevraagd naar het ophogen van de productie. Één van de keurmannen, Mike Whitaker, zei in een persbericht dat hij ook niet verwacht dat Boeing ‘de komende maanden’ toestemming krijgt om de productie van het getergde toestel op te hogen. De FAA gaat de vliegtuigbouwer de komende maanden beletten winst boven veiligheid te zetten. De luchtvaartautoriteit wil onder andere het belang van kwaliteit en veiligheid aanduiden. ‘Om ons een fundamenteel beeld te geven of Boeing zich in de juiste zone bevindt… We willen ervoor zorgen dat het systeem net zo veilig loopt als dat het zou moeten’, aldus Whitaker.

Een blik op de toekomst

Afgelopen donderdag presenteerde Boeing een elf pagina lang document waarin staat samengevat hoe de opmerkingen van de FAA opgepakt worden en hoe er over de nabije toekomst wordt gedacht, welke plannen er zijn om veiligheid te waarborgen en hoe de top naar feedback van medewerkers gaat luisteren. De belangrijkste prestatiepijlers zijn vaardigheid van werknemers, het aantal uren waarin technici problemen kunnen aanpakken, inclusief het totale aantal herwerkuren per vliegtuig en de tekorten aan leveranciers. Boeing stelt dat de gegevens ‘real-time inzichten zullen bieden in de gezondheid van het productiesysteem, waardoor het bedrijf potentiële kwaliteits- en dus potentiële veiligheidsrisico’s kan identificeren en verhelpen voordat ze volledig gerijpt zijn.’