Dit gaat er gebeuren op Eindhoven Airport

Vanaf februari 2027 sluit vliegbasis Eindhoven voor vijf maanden haar deuren. Er vinden dan grote vernieuwingen plaats. Woensdag meldde de Staatssecretaris voor Defensie Christophe van der Maat de details aan de Tweede Kamer.

Het Eindhovense vliegveld heeft te maken met afnemende kwaliteit van de start- en landingsbaan. Dat komt onder andere door gebruik, veroudering, weersomstandigheden en het grondwaterpeil rondom de baan. De vernieuwingen moeten er voor zorgen dat de luchtbasis operationeel blijft, ook voor de luchtmacht. Volgens Van der Maat (VVD), is het vliegveld “na afronding van de werkzaamheden veiliger en efficiënter met een betere operationele inzetbaarheid en een gunstigere indeling”.

Ten eerste zal er groot onderhoud gepleegd worden aan de hoofdbaan, zoals onder andere vernieuwing van het beton en asfalt. Ook komt er een anti-skid toplaag over de baan om de grip van de baan te bevorderen. Daarnaast worden de zijkanten, de zogenaamde shoulders, verbreed tot in totaal zes meter. Dit moet de veiligheid bieden aan vliegtuigen wanneer zij van de baan dreigen te raken tijdens het taxiën, opstijgen of landen. Zodoende voldoen de shoulders in Eindhoven aan NAVO-eisen.

Ten tweede komt er een zogeheten ‘oostrolbaan’ en worden overbodige intersecties verwijderd. Deze baan is een extra taxibaan waardoor vliegtuigen aanzienlijk korter taxiën. Defensie neemt bovendien maatregelen om de waterhuishouding op de airport te verbeteren. Op dit moment komt er veel water op de baan te liggen na een heftige regenbui. Defensie probeert dat te verminderen door de waterhuishouding te regelen en tegelijkertijd ook het grondwaterpeil te verlagen. Ook deze maatregel komt de veiligheid van de baan ten goede voor zowel militair als commercieel verkeer.

Als laatste legt Defensie een zogeheten Category 3b Instrument Landing System (ILS) voor het civiele vliegverkeer. Als er mist is kunnen vliegtuigen landen met zicht tot slechts vijftig meter. Het huidige systeem op Eindhoven, ILS 1, biedt de mogelijkheid tot landen vanaf ten minste 550 meter zicht. Hiermee wil de luchthaven vertragingen en annuleringen bij slecht zicht beperken. Daarnaast komt er ook een systeem voor de militaire luchtvaart. De zogenaamde Vliegtuig Afrem Installatie (VAI) zorgt ervoor dat straaljagers tot stilstand kunnen worden gebracht, mochten ze problemen ondervinden. Dit gebeurt door een haak aan een kabel, die zich aan het vliegtuig vastgrijpt en zo het toestel tot stilstand trekt.

Waarnaartoe uitwijken?

Door de enkele start- en landingsbaan van de luchthaven in Eindhoven is er gedurende de renovatie geen vliegverkeer mogelijk. Waar de commerciële maatschappijen naar kunnen uitwijken, is nog onbekend. Wel liggen er bij Tui vragen of het mogelijk is om tijdelijk meer slots op Schiphol te krijgen of naar Belgische luchthavens uit te wijken. Daar is nog wel ruimte voor meer verkeer, in tegenstelling tot de Nederlandse.