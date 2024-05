F-35 gereed voor kernwapens

De F-35 is vanaf komend weekend ook in staat de zogeheten kernwapentaak te vervullen. Deze rol wordt tot op heden door de F-16 vervuld.

De Koninklijke Luchtmacht zet een volgende stap in de overgang van de F-16 naar de F-35. Vanaf 1 juni neemt het nieuwe gevechtsvliegtuig de Nederlandse kernwapentaak binnen de NAVO over van de F-16. Nederland is één van de NAVO-bondgenoten die ‘Dual-Capable Aircraft’ leveren voor deze NAVO-taak en het eerste Europese land dat hiervoor de overstap naar de F-35 maakt. Minister Ollongren heeft vandaag de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

De overgang van de F-16 naar de F-35 voor de NAVO-kernwapentaak is jaren geleden in gang gezet. De afgelopen jaren is een uitgebreid proces van testen en certificering van de F-35 voor de kernwapentaak uitgevoerd. Eerder heeft de Koninklijke Luchtmacht de F-35 al in gebruik genomen voor conventionele taken. Vliegbasis Volkel is, net als bij de F-16’s, de thuisbasis van de dual-capable F-35 gevechtsvliegtuigen die belast zijn met de kernwapentaak. Het betreft één squadron F-35’s.

NATO Nuclear Sharing

NATO nuclear sharing, ‘NAVO nucleair delen’, is een onderdeel van de nucleaire strategie van de NAVO dat lidstaten zonder eigen kernwapens in staat stelt deel te nemen aan het gebruik van kernwapens. De Verenigde Staten levert in het kader van deze samenwerking kernwapens dat onder beheer van Europese NAVO-lidstaten kunnen worden ingezet in tijden van oorlog. Hoewel niet officieel bevestigd zouden België, Duitsland, Italië, Nederland en Turkije Amerikaanse kernwapens in beheer hebben als onderdeel van dit programma. Het is een publiek geheim dat deze wapens in Nederland op vliegbasis Volkel zijn gestationeerd.