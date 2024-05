Macron bevecht sancties op Russisch titanium

Onder druk van Frankrijk komt onder andere Airbus onder sancties tegen Rusland uit. Titanium is volgens Macron té belangrijk voor de luchtvaartindustrie.

De Franse president Emmanuel Macron heeft persoonlijk ingegrepen om de Canadese premier Justin Trudeau te overtuigen Airbus en andere luchtvaartbedrijven een vrijstelling te geven van sancties op Russisch titanium. Het controversiële verzoek werd naar verluidt gedaan tijdens een telefoongesprek tussen de twee leiders in maart. Kort daarvoor had Canada de invoer op Russisch titanium beperkt. Het door de staat gesteunde Russische VSMPO-AVISMA is historisch gezien de grootste producent van titanium van luchtvaartkwaliteit. De sterkte en het lichte gewicht van het metaal maken het ideaal voor onderdelen die de zwaarste belasting moeten doorstaan, zoals motoronderdelen en landingsgestellen voor grote vliegtuigen.

Diplomatieke druk

Een bron dicht bij de Franse leider zei dat Macron een ‘significante inspanning’ had geleverd om Trudeau te overtuigen om een uitzondering te maken voor Europese bedrijven. Volgens de bron zou er zware diplomatieke druk zijn uitgeoefend. Minstens één andere Europese regering heeft ook steun betuigd aan de lobby-inspanning, zei een aparte bron. Ottawa hield aanvankelijk stand maar zou na enkele dagen van druk Airbus en anderen alsnog vrijstellingen hebben verleend. De wens om de betrekkelijk vrije invoer van Russisch titanium te behouden benadrukt hoe moeilijk westerse landen het vinden om Rusland te straffen voor zijn oorlog tegen Oekraïne zonder daar een te hoge prijs voor te moeten betalen. De onverwachte beslissing van Canada om de invoer van VSMPO te verbieden viel samen met de tweede verjaardag van de invasie van Oekraïne door Moskou en verraste de luchtvaartindustrie. ‘Airbus was een van de luidere stemmen in de lobby en ze deden dit ook via de Franse regering’, aldus een Canadese bron. Airbus en Franse functionarissen weigerden commentaar.

Airbus-rivaal Boeing kondigde in maart 2022 aan dat het was gestopt met het rechtstreeks kopen van titanium uit Rusland en wordt algemeen gezien als minder blootgesteld aan het politiek gevoelige onderwerp dan zijn Europese rivaal.