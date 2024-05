Speciaal team verricht arrestatie op Schiphol 

Op Schiphol zijn zes mannen opgepakt die drugs smokkelden. Zij werkten bij bedrijven die hun toegang verleenden tot de luchthaven waardoor zij gemakkelijk bij de drugs konden.

Een speciaal team van de Koninklijke Marechaussee, de douane en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst pakte de mannen op Schiphol op. Het team begon het onderzoek nadat zij door verschillende bronnen getipt werden dat er zich drugs bevonden in pallets vanuit Suriname. Al gauw stuitten zij op een zogenaamde ‘luchthavenmakelaar’. “Er bleek iemand mensen te benaderen om drugs te smokkelen. Door een samenwerking tussen de verschillende medewerkers konden ze de drugs smokkelen”, aldus een woordvoeder van de Koninklijke Marechaussee.

Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om mannen tussen de 32 en 51 jaar. De verdachten komen uit Almere, Amsterdam en Diemen en waren goed georganiseerd. Zij werkten onder meer in de logistieke sector, de transportsector en de pakketbezorging bij bedrijven op en rond Schiphol.

‘Ze hadden het goed georganiseerd’

In het onderzoek zijn diverse woningen, bedrijfspanden en voertuigen doorzocht. Hierbij heeft het onderzoeksteam onder andere administratie, telefoons, voertuigen, een stroomstootwapen en circa 124.000 euro aan contanten en crypto-valuta in beslag genomen. “Ze hadden het goed georganiseerd en maakten gebruik van hun bevoegdheid om op Schiphol te zijn. Je hebt allerlei mensen nodig om op een goed beveiligde luchthaven als Schiphol drugs uit het vliegtuig te halen, vervolgens over de luchthaven te vervoeren en eraf te krijgen”, zegt de woordvoerder.

De woordvoerder heeft het ook over de moeilijkheid waarmee dit soort praktijken te voorkomen zijn, ondanks de strenge eisen en de vele obstakels die drugssmokkelaars toegeworpen krijgen. “Het gaat uiteindelijk om mensen. En als die bereid zijn om tegen een mooie vergoeding naar links te kijken als het rechts gebeurt, moeten we er alles aan doen om dat te voorkomen.”

Alle medewerkers op Schiphol krijgen dagelijks te maken met screening. Vaak worden zij pas erna benaderd of ze mee willen werken aan drugssmokkel.

Drugs uit Suriname

Drie maanden geleden werd er nog een opmerkelijke vondst gedaan onder de cockpit van een Surinam Airways-toestel. De Surinaamse politie onderschepte destijds zeshonderd kilo cocaïne in een A340 die op het punt stond op te stijgen naar Schiphol. Onder de cockpit werden zeventien dozen aangetroffen waar in totaal 593 kilo aan cocaïne in zat. De eenheid kwam de drugs op het spoor nadat een melding werd gedaan bij het onderhoudsteam van Surinam Airways.