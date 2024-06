A320 neemt baanlichten mee | Foto’s

Een Airbus A320 van het Australische Jetstar raakte na de landing op de luchthaven van Christchurch (Nieuw-Zeeland) van de baan.

Het toestel, registratie VH-VFF, steeg gisterenochtend 6:30 uur lokale tijd op vanaf de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Auckland. De vluchtduur bedroeg iets meer dan een uur. Tijdens de vlucht zouden de piloten door de intercom hebben medegedeeld dat het vliegtuig te maken kreeg met een hydraulisch probleem aan de rechterkant van de machine. Een A320 kent drie verschillende hydraulische systemen die ieder verbonden zijn aan diverse hydraulisch-beweegbare componenten. Jetstar laat aan AV Herald weten dat het toestel met een stuurprobleem kampte. The main runway (02/20) at Christchurch Airport has now reopened after an incident with an arriving Jetstar aircraft at 7.45am this morning. Police have confirmed there were no injuries to those onboard. The terminal is open as normal.



Het gras in

Tijdens de landing op baan 02 deed een probleem met de rechtermotor zich voor waardoor het toestel met een lage snelheid van de baan gleed en in het gras belandde. Daar kwam de machine tot stilstand, blijkt uit afbeeldingen die op de sociale media circuleren. Hulpdiensten kwamen op de A320 af en controleerden of alles rondom het vliegtuig veilig was. Uiteindelijk werd lichte schade aan de machine geconstateerd en zou die enkele baanlichten hebben meegenomen. Het toestel werd uiteindelijk naar de gate gesleept waar de passagiers, die allen ongedeerd bleven, de machine konden verlaten. UPDATE 31 MAY 1040: The main runway (02/20) at Christchurch Airport has now reopened after an incident with an arriving Jetstar aircraft at 7.45am this morning. Police have confirmed there were no injuries to those onboard. The terminal is open as normal. pic.twitter.com/hbtatCWbDP— Christchurch Airport (@CHC_Airport) May 30, 2024

Tijdelijke sluiting landingsbaan

Door de runway excursion, een fenomeen dat een vliegtuig om wat voor reden dan ook langs de baan terecht komt, werd baan 20/02 tijdelijk gesloten. Daardoor werden naar verluidt zes aankomende en vijf vertrekkende vluchten op het vliegveld van Christchurch geannuleerd. Na enige tijd kon de baan weer heropend worden. De Nieuw-Zeelandse Transport Accident Investigation Commission (TAIC) doet onderzoek naar het incident met de A320.