767 stijgt na zes seconden weer op

Een Boeing 767-300 van United Airlines maakte afgelopen donderdagochtend een doorstart op de luchthaven van het Zwitserse Zürich.

De machine, registratie N654UA, steeg de avond ervoor 19:30 uur lokale tijd op vanuit Washington Dulles International Airport. Via St. Johns (Canada), de Atlantische Oceaan, de zuidelijke puntjes van Ierland en het Verenigd Koninkrijk en het centrum van Frankrijk vloog de 767 het luchtruim van Zwitserland in. Het toestel maakte zich op voor een landing op baan 28. Op een video van ZRH Aircraft is te zien dat het de landingsbaan nadert en na de landing meerdere keren stuitert. Uit gegevens van Flightradar24 blijkt dat de 767 een minimale snelheid bereikte van omgerekend 215 kilometer per uur. Volgens de aeroTELEGRAPH werd zes seconden na de landing alsnog besloten een go around te maken. Na een extra rondje landde de machine alsnog in Zürich, wederom met een stuiter, zeven uur en vijfenveertig minuten na take-off .

Mogelijke redenen voor go around

Waarom de 767 een doorstart moest maken, is niet bekend. Wel schrijft het YouTube-kanaal dat bij beide landingen geen sprake was van zijwind. Piloten dienen volgens LVNL een landing af te breken indien de snelheid onvoldoende is afgenomen, de hoogte niet genoeg gereduceerd is of als het vliegtuig zich niet in een landingsconfiguratie (onder meer flaps uitgeklapt en landingsgestel naar beneden, red.) bevindt. Daarnaast zou een verstoring van het Instrument Landing System (ILS) zich kunnen voordoen. Tevens zou sprake kunnen zijn van (onverwachts) passerend vliegverkeer op de landingsbaan. Uit de video blijkt in het geval van de 767 geen sprake te zijn geweest.