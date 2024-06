‘Oekraïne mag Rusland aanvallen met Nederlandse F-16’s’

Oekraïne mag de F-16’s die Nederland deze zomer schenkt, inzetten om in het kader van zelfverdediging Russische doelen aan te vallen.

Beperkingen ‘nooit ter sprake gekomen’

Daarvoor heeft het land geen toestemming van de Verenigde Staten nodig. In eerste instantie blokkeerde de VS de levering van de 24 F-16’s van Amerikaans fabrikaat. Volgens Hanke Bruins Slot, demissionair minister van Buitenlandse Zaken, zijn beperkingen waar Oekraïne de toestellen mag inzetten ‘nooit ter sprake zijn gekomen’. België liet weten dat de Amerikanen geen grenzen hebben gesteld aan het gebruik van de toestellen. ‘Voor de F-16’s geldt het principe dat je mag optreden op Russisch grondgebied op het moment dat het is in het kader van zelfverdediging’, aldus Bruins Slot na afloop met NAVO-collega’s in Praag volgens de NOS. Daarmee houdt Nederland Oekraïne aan het internationaal recht, wat inhoudt dat het land geen burgerdoelen in Rusland mag aanvallen.

Meer steun aan Oekraïne

Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, was afgelopen dinsdag in Brussel om te lobbyen voor wapens. Charkiv, een stad in het noordoosten van het land, is momenteel het decor van hevige gevechten. In Brussel benadrukte Zelensky het belang om wapens te gebruiken zoals hij dat wil. De VS zou eerder Oekraïne toestemming hebben gegeven geleverde wapens in te mogen zetten op Russische doelen rondom Charkiv. Duitsland voegde zich daar eveneens bij. ‘We zijn er gezamenlijk van overtuigd dat Oekraïne het recht heeft, gegarandeerd door het internationaal recht, om zichzelf tegen deze aanvallen te verdedigen’, zei een woordvoerder van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Met de komst van de F-16’s krijgt Oekraïne meer slagkracht Rusland aan te vallen, al is er ook nog veel onduidelijk. Zo is het onwaarschijnlijk dat Oekraïne zelf over een geschikte basis beschikt van waaruit met de F-16’s kan worden gevlogen. Overwogen zou worden om de toestellen vanuit een nabijgelegen land te laten opstijgen, maar als dat land onderdeel is van de NAVO roept dat vraagtekens op over de wijze waarop deze betrokken is bij het conflict.