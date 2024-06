Tientallen vluchten de dupe op luchthaven Perth

De luchthaven van Perth (Australië) werd dit weekend geteisterd door problemen met de toevoer van brandstof voor de vliegtuigen.

De storing werd veroorzaakt door een te lage druk in het systeem. Hierdoor konden toestellen niet bijgetankt worden. Minstens 70 binnen- en buitenlandse vluchten zouden gedupeerd worden als gevolg van forse vertragingen en annuleringen. Veel reizigers strandden zowel op Perth Airport als op andere vliegvelden. Sommigen zaten zelfs al aan boord toen ze het nieuws te horen kregen dat de vlucht geen doorgang konden vinden. Chaos at Perth Airport. A fuelling issue has left thousands of travellers stranded. Dozens of flights cancelled, with planes currently grounded. @7NewsPerth pic.twitter.com/cBNMld0LQ5— Rachel Tassicker (@RachelTassicker) June 1, 2024

Omboekingen

Uiteindelijk zorgden luchtvaartmaatschappijen, waaronder Virgin Australia en Qantas, ervoor dat reizigers dit weekend op andere vluchten ondergebracht werden. ‘We hebben proactief contact opgenomen met onze reizigers om hen op de hoogte te stellen van het probleem en onze excuses aangeboden voor het ongemak. Virgin Australia heeft een gastencompensatiebeleid waarin wordt uiteengezet waarop klanten recht hebben als hun vlucht, inclusief andere vluchtopties, wordt verstoord en wanneer een reistegoed of restitutie voor de waarde van de boeking beschikbaar is’, aldus Virgin Australia in een verklaring aan Simple Flying.

Situatie in de gaten houden

Hoewel het probleem met de brandstoftoevoer reeds is verholpen, kampt de luchthaven van Perth dit weekend nog steeds met de naweeën. Veel arriverende vluchten liepen vertraging op blijkt uit gegevens van Flightradar24. Een woordvoerder van het vliegveld geeft aan dat het personeel de situatie nauwlettend blijft volgen in geval zich verdere problemen voordoen. ‘Perth Airport zal nu samenwerken met onze luchtvaartpartners om een ​​achterstand in vluchten weg te werken en passagiers op weg te helpen’, aldus het vliegveld bij The Guardian.