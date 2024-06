Twee A350’s van stal gehaald

Lufthansa heeft twee Airbus A350-vliegtuigen vanuit Teruel, een vliegtuigstalling in Spanje, overgevlogen nadat ze daar tijdelijk geparkeerd stonden.

Het betreft machines met de registraties D-AIXR en D-AIXS. De eerste vertrok halverwege november vorig jaar vanuit Toulouse, de stad waar een van de Airbus-fabrieken gevestigd is, naar de Spaanse stalling; de tweede volgde twee maanden later. Afgelopen maand werden beide A350’s van stal gehaald. De D-AIXR verliet 15 mei Teruel en arriveerde na een vlucht van 40 minuten op de luchthaven van Toulouse. De D-AIXS volgde twee weken later met dezelfde bestemming. Omdat de nieuwe Allegris-cabine, het nieuwe interieur van de machines, inmiddels volgens de aeroTELEGRAPH beschikbaar is, konden de machines overkomen. Nadat ze daarvan zijn voorzien, keren ze terug naar Duitsland.

Zowel de D-AIXR als de D-AIXS vlogen vorige maand naar Toulouse © Flightradar24.com

Vertraging bij stoelleverancier

De levering van de nieuwe jasjes liep vertraging op. Up in the Sky meldde eerder dat de stoelleveranciers van Lufthansa, bestaande uit Collins, Pearson Lloyd, Priestman Goode, Recaro, Stelia, Thompson en Zim Aircraft Seating, geteisterd werden door leveringsproblemen. Het nieuwe interieur bestaat uit een First Class met ruimte voor vier reizigers, verdeeld over twee eenpersoons- en één tweepersoonssuite, 38 business-, 24 premium economy- en 201 economystoelen.

Twee reeds voorzien van nieuw interieur

Halverwege april kon Lufthansa haar eerste A350 laten voorzien van het nieuwe interieur. De D-AIXT vloog op 13 april vanuit Toulouse naar München waarna die na iets minder dan twee weken haar eerste vluchten in de nieuwe outfit uitvoerde. De D-AIXU, een andere A350, vloog 25 mei vanuit dezelfde Franse stad naar München. Momenteel staat de machine daar nog steeds aan de grond.