737 MAX ‘uit voorzorg’ grondig gereinigd

Een Boeing 737 MAX 8 van United Airlines moest grondig gereinigd worden nadat meerdere passagiers aan boord ziek waren geworden.

Het toestel, waarvan de registratie niet bekend is, vertrok naar verluidt tussen 24 en 31 mei als UA1528 vanuit Vancouver, een stad in Canada, in de richting van Houston (Verenigde Staten). Aan boord van de machine zaten 163 passagiers en zes bemanningsleden. Tijdens de vlucht zouden 30 reizigers griepachtige symptomen hebben vertoond. Het ging onder meer om braken en diarree, iets wat eerder deze maand eveneens op een A330-vlucht voorkwam. Inmiddels stelt de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dat 68 gevallen bekend zijn. Het orgaan houdt verschillende norovirussen nauwlettend in de gaten, onder meer op de Celebrity Summit die rond Alaska en Brits Colombia vaart.

Terug van cruise

De zieke inzittenden zouden deel uitmaken van een grotere groep die net was gearriveerd van een cruise in Brits Colombia. De passagiers keerden terug naar Texas. De oorzaak van de verschijnselen is echter nog niet definitief vastgesteld. Bij aankomst wachtte de plaatselijke brandweer de 737 MAX op. Sommige passagiers werden onderzocht. ‘United Airlines coördineert actief met de gezondheidsautoriteiten om de situatie aan te pakken’, aldus de luchtvaartmaatschappij in een verklaring aan CNN. Uiteindelijk zouden drie reizigers uit het vliegtuig gehaald worden, maar niemand hoefde een bezoek aan het ziekenhuis te brengen, vertelt Martee Black, woordvoerder van de brandweer van Houston.

Schoonmaakbeurt

De 737 MAX werd na het voorval tijdelijk buiten dienst gesteld. Dat kwam doordat het vliegtuig ‘uit voorzorg’ grondig gereinigd zou worden. Daardoor kon het haar vlucht naar Atlanta en vice versa, ‹niet uitvoeren.