Delta over KLM: ‘Met name geraakt door dit plan’

Delta hoopt dat Brussel de nieuwe afgekondigde maatregelen die Schiphol in 2025 opgelegd krijgt uiteindelijk zal tegenhouden.

In het plan komt onder meer naar voren dat dagelijks tussen 13:00 en 15:00 uur op twee start- en landingsbanen geen vliegbewegingen mogen plaatsvinden. Voor Delta is dat net zoals voor KLM een tegenvaller, omdat de vluchten hierdoor minder goed aansluiten op andere vluchten. ‘We bestuderen de maatregelen, met name het verminderen van het aantal vluchten in het algemeen en de middagsiësta. Dat leidt simpelweg tot hogere kosten, omdat we minder efficiënt kunnen vliegen. KLM wordt met name geraakt door dit plan’, vertelde Peter Carter, directeur van Delta, aan De Telegraaf tijdens IATA’s Annual General Meeting in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten). Voor de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij is Schiphol nog steeds de grootste hub voor verbindingen met onder meer Atlanta, New York, Seattle en Portland.

Toetsing bij Brussel

Het plan stuit bij KLM eveneens al op kritiek. De maatregelen moeten nog getoetst worden door Brussel. ‘We richten ons op Brussel, die met de zogeheten balanced approach een oordeel velt over een afgewogen aanpak om de overlast van vliegen aan te pakken. Wij gaan ervan uit dat men in Nederland overtuigd is van het belang van Schiphol voor de economie’, aldus Carter. Hoewel Delta dit keer geen actie wil ondernemen tegen het plan, is zij wel van mening dat de nieuwe maatregelen ingaan tegen luchtvaartverdragen (EU-VS Open Skies-verdrag) en de interne markt van de Europese Unie. Eerder klaagde JetBlue de Europese Unie en Nederland aan nadat de krimpplannen ertoe zouden leiden dat zij haar onlangs verkregen slots op Schiphol zou verliezen. Hierdoor gingen die plannen van de baan. Delta hoopt dat de nieuwe maatregelen eveneens geen doorgang vinden. ‘We vertrouwen op de route via Brussel’, zegt de directeur van Delta.