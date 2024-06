Vliegshow stilgelegd na fatale botsing

Twee Yakovlev Yak-52’s botsten zondag tijdens een vliegshow bij het Portugese Beja. De piloot van een van de toestellen kwam daarbij om het leven.

Het incident vond plaats op Beja Airport, op zo’n 130 kilometer van Lissabon. De Yak-52’s waren onderdeel van het Spaans-Portugese demonstratieteam Yakstars dat met zes vliegtuigen vliegt. Beelden van het ongeval laten zien dat de EC-IAS, Yakstar 4, afdaalde van de formatie, gevolgd door een steile klim voor de rest van de machines. Tijdens de manoeuvre raakte het vliegtuig de propeller van de EC-NGZ. Yakstar 4 liep ernstige schade op aan de staart, verloor de controle en crashte. Na de crash brak er brand uit. De piloot van de EC-IAS kwam om het leven. Hij was niet alleen de solist van het team, maar ook gezagvoerder bij Vueling. De piloot van de andere machine maakte een noodlanding op het vliegveld en raakte lichtgewond.

Na de botsing werd de Beja Air Show stilgelegd. Het Portugese ministerie van Defensie liet weten een onderzoek te starten naar de toedracht van het incident. Marcelo Rebelo de Sousa, President van Portugal, sprak ook over het drama: ‘Het was bedoeld als een moment van vrije tijd en plezier. Het veranderde in een moment van pijn.’ De organisatie van de vliegshow bestempelde de Yakstars als het ‘grootste civiele demonstratieteam van Zuid-Europa’. Pilot killed after two Yakovlev Yak-52 aircraft of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show in Portugal. pic.twitter.com/fKAczVQH8A— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 2, 2024

Gevaarlijk

Ongelukken zitten bij vliegshows in een klein hoekje omdat vliegtuigen tijdens een demonstratie vaak dichtbij elkaar vliegen. Vorig jaar ging het ook bijna mis bij de Thunderbirds, het demonstratieteam van de Amerikaanse luchtmacht. Tijdens een manoeuvre vlogen vier F-16’s op lage snelheid langs het publiek vliegen. Vervolgens klommen twee van de gevechtsvliegtuigen omhoog waardoor er een gat tussen de tweetallen ontstond. Een vijfde machine vloog vervolgens achter het kwartet langs waardoor het leek alsof die door het gat vloog. Op beelden van de vliegshow is te zien hoe een van de vier F-16’s na de flyby sterk afwijkende bewegingen maakte ten opzichte van de formatie en daardoor heel dicht bij de voorste kwam. De snelle reactie van de piloot zorgde ervoor dat de machines elkaar op een haar na ontweken. Zogturbulentie van de vijfde machine was mogelijk de oorzaak van de bijna-botsing