Lufthansa haalt een na laatste A380 van stal

Lufthansa haalde recentelijk haar zevende Superjumbo naar Duitsland. Nu staat er nog maar één Airbus A380 van de luchtvaartmaatschappij opgeslagen in Spanje.

Het toestel, registratie D-AIMB, vertrok vrijdag als vlucht LH9923 van Teruel, Spanje, naar Frankfurt. Op een video is te zien dat de piloten een groet brengen aan de Spaanse luchthaven met een wingwave. Zondag vloog de machine van Frankfurt naar Manilla, de hoofdstad van de Filipijnen, waar die een onderhoudsbeurt zal ondergaan. Naar verwachting keert de Superjumbo in de zomer terug naar Duitsland gevolgd door de eerste commerciële vlucht in oktober. Met het vertrek van de D-AIMB blijft er nog één Duitse A380 over in Teruel, de D-AIMA. De laatste Airbus wordt momenteel tevens klaargemaakt voor vertrek en wordt vanaf 2025 weer ingezet voor commerciële vluchten. Lufthansa's sixth A380 D-AIMB has left storage in Teruel on a positioning flight to Frankfurt. Lufthansa announced last year that a total of eight A380s will operate from their Munich hub from 2025.



Meer toestellen keren terug

Lufthansa heeft reeds vijf A380’s terug in dienst genomen. Tijdens de coronacrisis leek het voor de Superjumbo bij de Duitse luchtvaartmaatschappij (vroegtijdig) einde verhaal te zijn, maar het tegendeel blijkt nu waar. Het vliegverkeer trok aan en Lufthansa liet in 2023 reeds weten volop in te zetten op de A380. De D-AIMC, D-AIMK, D-AIML, D-AIMM en D-AIMN worden alweer ingezet bij Lufthansa. De D-AIMH begeeft zich momenteel voor onderhoud bij de Lufthansa Technik Philippines in Manilla. Ondanks dat Lufthansa haar A380’s terug naar Duitsland wilde halen, nam de luchtvaartmaatschappij van sommige alsnog afscheid. Zes machines werden verkocht aan Airbus en de onderdelen hiervan zullen bij andere Superjumbo’s nieuw leven ingeblazen krijgen.