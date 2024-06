Stewardess geeft verkeerde voorbeeld tijdens evacuatie

In Delhi moest een Airbus A320 van IndiGo worden geëvacueerd na een bommelding. Een van de stewardessen deed vervolgens iets wat juist sterk wordt afgeraden.

‘In het onwaarschijnlijke geval van een evacuatie, laat alle persoonlijke bezittingen achter’. Deze aankondiging hoor je voorafgaand elke vlucht wanneer de veiligheidsinstructies worden doorgenomen. Het is belangrijk dat de crew zich ook houdt aan de boodschap, om in het geval van een noodsituatie het goede voorbeeld te geven en de veiligheid voor alle inzittenden te waarborgen. Bij een vlucht van Indigo verliep een evacuatie daarentegen anders.

Tijdens het taxiën naar de startbaan werd op het toilet een briefje gevonden waarop het volgende was geschreven: ‘Bomb@5:30’. Uit voorzorg reed het vliegtuig naar een afgelegen plek op de luchthaven, waar de evacuatieprocedure werd gestart. Alle inzittenden moesten het toestel via evacuatieglijbanen verlaten. Een video van het voorval toont hoe een van de stewardessen haar koffer mee neemt als ze de Airbus verlaat, ondanks de oproep aan reizigers dit niet te doen. Niemand raakte gewond bij het incident. De bommelding bleek uiteindelijk vals te zijn. Waarom het cabinelid haar koffer meenam is niet duidelijk. On a recent Indigo flight evacuation, I can understand it's almost impossible to stop guests from taking bags while sliding. But why did a crew member evacuate with her stroller from L4? Did Indigo miss training this to them that bags can puncture the slide? @IndiGo6E @DGCAIndia pic.twitter.com/TAwhYjDRTV— afzal inamdar (@afzal_inamdar) May 30, 2024

Botsing in Tokyo

Een goed voorbeeld van het effect van het achterlaten van handbagage is de evacuatie van een Japan Airlines Airbus A350. Begin dit jaar botste de machine tegen een Dash 8 van de Japanse kustwacht op Tokyo Haneda Airport. Als gevolg van de botsing vlogen beide toestellen in brand. Omdat vrijwel alle passagiers hun bagage achterlieten, kon de A350 snel worden geëvacueerd. Alle inzittenden van de Airbus overleefden het ongeluk. Als veel reizigers wel bagage hadden meegenomen, was het voorval zeer waarschijnlijk anders afgelopen.