Toch turnpads voor Twente Airport

Afgelopen week werden op Twente Airport bij beide baankoppen runway turnpads aangelegd. De aanpassing moest worden gedaan nadat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onvoorzien een beperking oplegde aan de luchthaven.

De beperking houdt in dat ‘vliegtuigen in de categorie C, anders dan voor ‘end-of-life’, niet mogen landen en opstijgen vanaf Twente Airport’, aldus het Dagelijks Bestuur van de Technology Base, waar de luchthaven onder valt, in een brief. Vliegtuigen die binnen de categorie vallen zijn onder andere grotere zakenjets, zoals een Dassault Falcon 7X, en narrowbody-vliegtuigen, zoals een Airbus A320 of Boeing 737. Hoewel de Technology Base met externe expertise onderbouwde dat draaipaden niet nodig zijn, eist de ILT dat die toch moeten worden aangelegd.

Omdat het voor de toekomst van Twente Airport van belang is dat categorie C-vliegtuigen mogen landen en vertrekken werden de turnpads met spoed gerealiseerd. De werkzaamheden begonnen vorige week maandag en werden zondag afgerond. Maandag worden paden geïnspecteerd door de ILT. Wegens de werkzaamheden was de start- en landingsbaan een week lang gesloten voor al het vliegverkeer.

Gevolgen

Als de investering niet was gedaan, zou dat grote gevolgen hebben gehad voor de toekomst van de luchthaven: ‘Huidige gebruikers moeten uitwijken naar andere luchthavens, diverse oefeningen van bijvoorbeeld Defensie kunnen niet meer plaatsvinden en parkeeropbrengsten moeten naar beneden worden bijgesteld. Dit heeft een negatief effect van ten minste 150 duizend tot 200 duizend euro per jaar’, aldus het Dagelijks Bestuur. Zoals eerder benoemd zijn vliegtuigen die voor demontage worden aangekocht door Aircraft End-of Life Solutions (AELS) uitgesloten van de maatregel.

Grote turnpads

Vorig jaar koos Twente Airport, na een geschil met de ILT, er nog voor om geen draaipaden aan te leggen voor categorie D, E en F-vliegtuigen. De geschatte kosten voor de investering waren fors gestegen, naar 4,5 miljoen euro. Jan Schuring, waarnemend luchthavendirecteur, liet destijds weten dat de investering wel kan worden gedaan, ‘maar dan moet je hem ook terugverdienen’. Hij verwachtte dat het vliegveld dat niet ging doen, als de grote turnpads toch werden aangelegd.