Airbus A350 rijdt lichtmast omver

Een Airbus A350-900 van Iberia botste tegen een lichtmast op Pisco Airport in Peru. De linkervleugel van het toestel raakte beschadigd.

Het voorval vond maandag plaats. De Iberia A350, registratie EC-OCR, was eigenlijk op weg naar Lima, de hoofdstad van Peru, maar kon daar door een probleem met de baanverlichting niet landen. De crew besloot daarom uit te wijken naar de luchthaven van Pisco, ten zuiden van Lima. Toen het toestel later van een opstelplaats naar de startbaan taxiede botste de vleugel met een lichtmast aan de rand van het platform. De terugvlucht naar Spanje werd geannuleerd en de machine staat nog altijd op de luchthaven in Peru. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Iberia A350-941 collides with a light pole while taxiing to the apron at Pisco Airport in Peru. The aircraft was unable to land at nearby Lima Airport due failure of the runway lights. pic.twitter.com/Ge1CYvAXH6— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 3, 2024

Op het moment van de botsing waren de passagiers naar verluidt al van boord. Iberia liet in een verklaring weten te werken aan een oplossing voor getroffen passagiers. Pisco Airport ontvangt doorgaans geen grote vliegtuigen. De meeste lijnvluchten van en naar de luchthaven worden uitgevoerd met Airbus A320neo’s. Mogelijk was het platform waarop de A350 taxiede te klein voor het type.

Air France

Eind vorig jaar reed een Air France Boeing 787 ook een lichtmast omver. Het incident vond plaats in de VS op aleigh-Durham International Airport. Het toestel betrad een taxibaan met drie verschillende taxilijnen die naar gates leiden. De twee buitenste lijnen zijn bedoeld voor kleinere vliegtuigen, zoals de Embraer 190 en CRJ-900. De middelste lijn wordt enkel gebruikt door grotere toestellen. Waarschijnlijk volgde de flight crew van de Air France-vlucht de linkertaxilijn terwijl ze de middelste moest volgen.