Emirates-CEO: ‘We hebben vliegtuigen nodig’

Tim Clark, topman van Emirates, sprak dit weekend over de zoektocht van Boeing naar een nieuwe CEO en uitte opnieuw zijn ongenoegen over de vertragingen bij de fabrikant.

Clark drong er bij Boeing op aan om een kopstuk in de techniek en het bedrijfsleven te kiezen als nieuwe CEO. De persoon moet een grondige herstructurering bij de vliegtuigfabrikant kunnen leiden. Volgens de Emirates-topman moet de taak om een ​​einde te maken aan de vertrouwenscrisis van het bedrijf ‘worden gedaan’. ‘Is het op te lossen en te redden? Ja, dat is het. Zal het de zaken terugbrengen naar waar ze moeten zijn? Dat moet. En dat doe je alleen met zeer sterk leiderschap, dat gefixeerd is op het goede doen’, zei Clark.

Op de vraag wat hij graag ziet in een nieuwe CEO, zei Clark: ‘Ik denk dat iemand met een zeer brede luchtvaarttechnische capaciteit, die ook een goede bedrijfsmanager is, de persoon is die je nodig hebt.’ Daaraan voegde hij toe dat de luchtvaartmaatschappij meer vliegtuigen nodig heeft: ‘We kunnen niet met constante vertragingen kampen. We hebben een bedrijf te runnen en als we de rekening moeten betalen voor het opknappen van al operationele vliegtuigen, moet die bij Boeing worden neergelegd.’

777X

Vorige maand uitte de CEO van de Emirates Group publiekelijk zijn ongenoegen over Boeing. Hij zette steeds meer druk op de fabrikant in het kader van het 777X-programma. ‘We zijn niet blij met wat er aan de hand is. We wilden dit vliegtuig altijd graag in de vloot opnemen op het moment dat toegezegd was’, zei Al Maktoum, topman van de groep. Toch houdt hij hoop: ‘Ik zeg altijd: zorg dat je je zaken op orde krijgt, en doe het gewoon. En ik denk dat ze het kunnen.’ In totaal heeft de Midden-Oosterse maatschappij maar liefst 205 exemplaren van de nieuwste 777-variant besteld, die oorspronkelijk in 2021 beschikbaar zou komen. De certificering van het type heeft echter vele jaren vertraging opgelopen, en inmiddels worden de eerste toestellen voorlopig ook nog niet verwacht.