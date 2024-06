Naar deze luchthavens kijkt Defensie voor F-35’s

Momenteel onderzoekt Defensie op welke luchthavens extra F-35’s (tijdelijk) kunnen worden gestationeerd. In totaal wordt er gekeken naar acht vliegvelden.

Afgelopen week gaf Defensie meer duidelijkheid over de zoektocht naar extra oefenruimte voor onder andere de F-35. Al langer was bekend dat een van de opties is om Vliegbasis Eindhoven, Leeuwarden, Volkel of Woensdrecht uit te breiden. Verder overweegt de luchtmacht ook al langer het heropenen van Vliegbasis De Peel. Twee jaar geleden vond om die reden een belevingsvlucht plaats met een F-35. Uit onderzoek bleek dat stikstof in elk geval geen probleem is voor de heropening van De Peel. Omwonenden maken zich nu vooral zorgen om de geluidsproductie van het jachtvliegtuig.

Defensie houdt ook de optie open om medegebruik te maken van civiele luchthavens. Sinds de publicatie van het ruimteplan was het onduidelijk welke vliegvelden in aanmerking kwamen. Vrijdag kwam daar verandering in. Voor het eerst liet Defensie weten dat Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport en Twente Airport worden onderzocht. Twente Airport, dat tot 2007 een vliegbasis was, werd aanvankelijk niet genoemd als locatie voor toename van de jachtvliegcapaciteit. Vanwege de infrastructuur zou het geschikt kunnen zijn als reserveluchthaven voor de F-35. Daarnaast wordt het Twentse vliegveld overwogen als dronebasis en als locatie voor een ‘dirtstrip‘. Maastricht Aachen Airport en Rotterdam The Hague zijn juist geschrapt uit het plan vanwege het grotere aantal ‘ernstig gehinderden’.

Onderzoek

De komende tijd worden er diverse onderzoeken uitgevoerd naar de mogelijkheden om F-35’s op de genoemde luchthavens te stationeren. Voor elk scenario wordt bijvoorbeeld een milieueffectrapportage (MER) gemaakt. Het MER richt zich op aspecten zoals luchtkwaliteit, geluidsoverlast, waterkwaliteit, bodemconditie en biodiversiteit. Ook worden mogelijke effecten op landschap, menselijke gezondheid, verkeer en vervoer, en afvalbeheer beoordeeld.