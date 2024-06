SAS denkt meer te kunnen profiteren van SkyTeam

Over drie maanden verlaat Scandinavian Airlines haar huidige alliantie, Star Alliance. De luchtvaartmaatschappij stapt over naar concurrent SkyTeam.

Op een persconferentie in Dubai liet Anko van der Werff, SAS-CEO, weten iedereen in de Star Alliance erg dankbaar te zijn. ‘Het is al die jaren een goede relatie geweest. Maar ik geloof dat wat we met SkyTeam kunnen opbouwen, groter en belangrijker zal zijn dan wat we achterlaten’, aldus de topman. De deelname van SAS aan SkyTeam is ook ‘vrij uniek’. Normaal neemt het achttien tot 24 maanden in beslag om de toetredingsprocedure af te ronden. ‘We kunnen het in ongeveer zes tot negen maanden doen’, liet de CEO weten.

De vooruitzichten voor de luchtvaartmaatschappij zijn in elk geval goed. Van der Werff sprak over de sterke hubs van Air France en KLM in Europa. Hij ziet daarom veel kansen, vooral in Noord-Amerika. De SAS-baas ziet zich in de toekomst ook graag als onderdeel van de joint venture tussen SkyTeam-partners Air France, Delta, KLM en Virgin Atlantic. De Nederlander sprak eerder over ‘egocentrisme’ in de Star Alliance. Volgens hem was SAS uitgesloten van de joint venture tussen Air Canada, Lufthansa en United Airlines, terwijl de maatschappij er wel toe behoorde.

Overname

Scandinavian Airlines stapt per 31 augustus uit de Star Alliance, zo maakte het bedrijf in april bekend. De nieuwe aandeelhouder Air France-KLM haalt SAS uit de alliantie, waarna de airline vanaf september deel gaat uitmaken van SkyTeam. In de tweede helft van vorig jaar maakte SAS bekend dat zij door Air France-KLM overgenomen zou worden. Na goedkeuring van de rechter in New York kreeg het Frans-Nederlandse bedrijf een aandeel van een kleine 20 procent in de Scandinavische luchtvaartmaatschappij. De andere aandelen kwamen in handen van de investeerders Castlelake en Lind Invest alsmede de Deense overheid.