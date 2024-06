Cockpit ziet zwart; 737 keert terug

Piloten van een Boeing 737-800 van Ajet, het voormalige Anadolujet uit Turkije, kregen vlak na take-off te maken met zwarte displays in de cockpit.

Het toestel, registratie TC-JFH, vertrok vorige week vrijdagavond 18:45 uur met vluchtnummer VF6 vanuit Düsseldorf, een luchthaven vlak over de grens met Nederland, in de richting van Ankara, de hoofdstad van Turkije. De 737 steeg op van baan 23L. De machine klom naar een hoogte van 28.000 (omgerekend zes kilometer) toen de displays in de cockpit plotseling op zwart sprongen.

Nadat meerdere displays donker werden, besloten de piloten terug te keren naar Düsseldorf © Flightradar24.com

Displays springen op donker

De PFD en ND, de bovenste twee displays, zouden volgens AV Herald volledig donker zijn geworden, terwijl de VHF1 en NAV1 niet meer werkten. Daarnaast sprong de engine electronic control (EEC), een systeem dat zich buigt over de performance van de motor en het vliegtuig beschermt tegen veiligheidsrisico’s, over naar de ALTN-modus. Op dat moment braken de 737-piloten de klim af. Op een hoogte van zes kilometer werd ten noorden van Frankfurt besloten om te keren naar de luchthaven van vertrek.

Terugkeer naar Düsseldorf

Toen het vliegtuig het vliegveld van Düsseldorf naderde, cirkelde het enkele keren rond, vermoedelijk om brandstof te verbranden om op die manier een gewenst landingsgewicht te creëren. Voor een vlucht vanaf de Duitse stad naar Ankara is ongeveer drie uur aan brandstof nodig exclusief een buffer voor onvoorziene omstandigheden. Na een vlucht van 50 minuten landde de 737 op dezelfde baan als dat die van vertrokken was. Wat Ajet voor haar reizigers regelde, is niet bekend. De machine zou zestien uur aan de grond staan waarna die als VF6657 alsnog naar Ankara zou vliegen.