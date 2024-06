Corendon Nederland zet in op Duitsland

Touroperator Corendon Nederland zet zich in om gedupeerde reizigers van de failliete reisorganisatie FTI alsnog op vakantie te laten gaan.

Afgelopen maandag diende FTI Touristik GmbH, het moederbedrijf van FTI Group, een insolventieprocedure in bij de rechtbank in het Duitse München. Zo’n aanvraag wordt gedaan als een bedrijf niet in staat is schulden op tijd terug te betalen. De onderneming, die de op twee na grootste reisorganisatie van Europa is, verkeert al langere tijd in zwaar weer. Door de faillissementsaanvraag worden naar alle waarschijnlijkheid veel reizigers die bij FTI Group een vakantie hebben geboekt, waaronder een groot aantal Nederlandse, gedupeerd.

Bestemmingen vanaf Duitse luchthavens

Corendon ziet daarmee haar kans schoon de vakantiegangers op te vangen. De touroperator introduceert daardoor per direct een aantal nieuwe routes vanaf Duitse luchthavens, wel te verstaan Düsseldorf, Keulen en Münster-Osnabrück. Vanaf die eerste wordt gevlogen naar Antalya, Gazipasa/Alanya (Turkije), Mallorca (Spanje), Kreta, Rhodos en Kos (Griekenland), terwijl vanaf die tweede vluchten naar Hurghada (Egypte), Antalya, Gazipasa/Alanya, Kreta, Rhodos uitgevoerd worden. Vanaf Münster-Osnabrück is het uitsluitend alleen mogelijk naar Antalya te vliegen.

Reizigers omboeken

De gedupeerde reizigers kunnen volgens Corendon gemakkelijk hun reis omboeken. ‘Corendon stelt zich flexibel op’, aldus de touroperator in een verklaring. De reisorganisatie laat weten dat de vakantiegangers op dezelfde data en tegen dezelfde prijs alsnog hun vakantie in hetzelfde hotel zouden kunnen doorzetten. Hoewel Corendon vanaf Duitsland enkele nieuwe routes aanbiedt, kunnen reizigers er eveneens voor kiezen vanaf Schiphol te vertrekken. Vanaf de Noord-Hollandse luchthaven vliegt Corendon met haar eigen vloot eveneens naar steden als Antalya, Gazipasa (Turkije) en Heraklion (stad op het Griekse eiland Kreta).