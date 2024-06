Voormalig KLM-topman met IndiGo naar Schiphol?

Zodra het IndiGo van voormalig KLM-topman Pieter Elbers haar Airbus A321XLR-vliegtuigen ontvangt, wil de CEO uitbreiden naar Europa.

In april dit jaar plaatste de luchtvaartmaatschappij een order bij Airbus die bestaat uit de koop van dertig A350’s met de optie voor nog eens zeventig. Die toestellen zouden het bereik van het netwerk van IndiGo fors kunnen uitbreiden, zelfs naar Europa. Desondanks denkt Elbers niet dat die toestellen, die naar verwachting in 2027 geleverd zullen worden, doorslaggevend zullen zijn om Europese bestemmingen te bereiken.

Komst van A321XLR

Nadat de maatschappij in 2019 een bestelling van 300 A320neo’s, A321neo’s en A321XLR’s bij de Franse vliegtuigbouwer plaatste, zou met dat laatste type nu al op diverse steden in Europa, waaronder Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, gevlogen kunnen worden. ‘Maar eerst komt de Airbus A321XLR. Daarmee kunnen we grote delen van Europa bereiken. Hierdoor kunnen we een aantal kleinere steden in Europa rechtstreeks met India verbinden. Als je kijkt naar wat er in India gebeurt en als je kijkt naar de groei van de Indiase economie, en de zakelijke relaties met Europa, zie ik hier een grote kans’, zegt de topman in een interview met de aeroTELEGRAPH.

Meer langeafstandsvluchten voor India

De vraag naar langeafstandsroutes in India neemt toe. Vandaag de dag heeft het land een beperkt aantal langeafstandsvluchten. IndiGo zou in dat gat kunnen springen. ‘India ligt zeer centraal, waardoor we naar Europa, Azië en Australië zouden kunnen vliegen. Technisch en qua mogelijkheden zouden onze toestellen ook naar de Verenigde Staten kunnen vliegen. We hebben nog niet besloten welke routes we gaan bedienen. Maar de eerste vluchten zullen vooral naar het Midden-Oosten, Centraal-Azië en Zuidoost-Azië gaan’, aldus Elbers, die daarmee eveneens nog niet besloten heeft of Schiphol een interessante luchthaven is.