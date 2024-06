KLM ziet probleem met 747: ‘Niet als broodje kroket’

Marjan Rintel, topman van KLM, verwacht moeilijkheden met de Boeing 747 als de afgekondigde maatregelen van Schiphol in 2025 doorgang vinden.

Een van de maatregelen die Mark Harbers, demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, vanaf dat jaar wil introduceren is dat vliegtuigen die veel geluid produceren dagelijks tussen 23:00 en 7:00 uur op Schiphol niet mogen vertrekken of landen. KLM heeft de afgelopen jaren haar vloot verduurzaamd door bijvoorbeeld het 747-passagiersvliegtuig uit te faseren, en de Dreamliners naar Amsterdam te halen. Tevens vervangt de luchtvaartmaatschappij komende jaren samen met dochteronderneming Transavia de 737NG-vloot door de A320/A321neo-familie. Trans ontving eind vorig jaar reeds haar eerste.

Moeilijkheden vrachtoperaties

Desondanks beschikt KLM nog steeds over enkele vliegtuigen die relatief veel geluid produceren. Door de maatregelen zal het 747-vrachttoestel de dupe worden. ‘Ik kan niet de winkel eerst een jaar dichtdoen. We krijgen de nieuwe vrachttoestellen in 2026. Een nieuw vliegtuig heeft een levertijd, het is niet als een broodje kroket uit de muur trekken’, aldus Rintel in gesprek tijdens IATA’s Annual General Meeting in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), waar de De Telegraaf bij was.

Tussentijd

Daarmee doelt ze op het feit dat de nieuwe vrachtvliegtuigen, de A350’s, pas vanaf 2026 geleverd worden. Dat toestel is de helft stiller dan de 747 en stoot daarnaast veertig procent minder CO2 uit. Tot die tijd kunnen de maatregelen de vrachtoperaties van KLM belemmeren. ‘Het is niet proportioneel. Iedereen kent het leverschema van onze nieuwe vrachtvliegtuigen. Dat hebben we aangegeven en dat weten ze in Den Haag’, moppert de topvrouw van de luchtvaartmaatschappij.