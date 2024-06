Nieuwe kans voor Starliner van Boeing

Boeing doet vandaag een nieuwe poging om de bemande ruimtecapsule Starliner te lanceren. Een geplande lancering op zaterdag werd minder dan vier minuten voor vertrek geannuleerd.

Om 10.52 uur lokale tijd (16.52 uur Nederlandse tijd) doet Boeing een nieuwe poging om de Starliner te lanceren. Afgelopen weekend mislukte een poging nog. Het was de tweede keer in een maand dat de lancering van de bemande ruimtecapsule, met behulp van een Atlas V-draagraket, kort voor het vertrek moest worden afgeblazen. De NASA-astronauten Suni Williams en Butch Wilmore zaten al aan boord, klaar voor vertrek.

Volgens NASA hebben technici en ingenieurs in de tussentijd hard gewerkt om het probleem te identificeren en op te lossen. Ondertussen werkt alles weer normaal, aldus de organisatie. De missieteams bereiden zich voor op een lancering vanaf de basis Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. NASA meldt dat er 90 procent kans is op gunstige weersomstandigheden. Mocht de lancering van de Starliner vandaag toch niet mogelijk zijn, dan is er nog een kans op donderdag om 10.29 uur lokale tijd.

Dit wordt de eerste keer dat de Starliner een bemande vlucht naar het internationale ruimtestation ISS zal uitvoeren. Het wordt de ultieme testvlucht van de Boeing-ruimtecapsule voordat er reguliere vluchten mee uitgevoerd kunnen worden van en naar het ISS. De ontwikkeling van de Starliner kent een bewogen geschiedenis.