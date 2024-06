Oordeel Brussel over ITA nog deze week?

Er wordt volop gespeculeerd over een mislukking van de overname van ITA Airways. Toch blijft Carsten Spohr, de CEO van de Lufthansa-groep, optimistisch. Hij verwacht snel bericht te krijgen uit Brussel over de mededingingsprocedure.

Voor 4 juli moet de Europese Commissie haar oordeel over de overname van ITA Airways door Lufthansa bekendmaken. Carsten Spohr denkt echter dat het niet zo lang zal duren. ‘Ik denk dat we ons in de beslissingsweek bevinden,’ zei de CEO van de Lufthansa-groep eerder deze week tijdens de algemene vergadering van de Internationale Luchtvaartorganisatie IATA. Spohr is ervan overtuigd dat de Italiaanse regering en de Italiaanse kiezers voor de Europese verkiezingen komend weekend een antwoord uit Brussel verwachten over de toekomst van de nationale luchtvaartmaatschappij.

Zware onderhandelingen

Recent waren er steeds weer berichten over grote verschillen tussen de EU-mededingingsautoriteiten en de Lufthansa-groep. Brussel was lange tijd niet tevreden met de eerste voorstellen die Frankfurt had ingediend om de zorgen over te grote marktmacht weg te nemen. De Europese Commissie zag een gevaar voor een te hoge concentratie op routes tussen Italië en Midden-Europa, maar ook op vluchten tussen Italië en Noord-Amerika, India en Japan. Daarnaast was de dominante positie op de luchthaven Milaan-Linate een reden voor bezorgdheid.

De onderhandelingen met de mededingingsautoriteiten vielen voor Lufthansa tegen. Het heeft langer geduurd dan verwacht ‘om te komen tot wat ik beschouw als ons gezamenlijke doel’, aldus de CEO van de Lufthansa-groep. Het gaat er volgens Spohr om het vliegverkeer van en naar Italië, vooral naar Noord-Amerika, Europees te houden. ITA Airways heeft volgens hem alleen geen kans tegen de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen, die allemaal ongeveer tien keer groter zijn, legde Spohr uit. De luchtvaartmaatschappij heeft daarom een partner nodig.