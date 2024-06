CEO Boeing: ‘Er is over nagedacht’

Er wordt steeds meer gespeculeerd over wie de opvolger wordt van Boeing-CEO Dave Calhoun, die eind dit jaar vertrekt. Deze week zei de topman, die zich binnenkort moet verantwoorden in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat, er zelf wat over.

In de loop van het jaar zal het bestuur van Boeing een beslissing maken over wie de nieuwe CEO van de vliegtuigbouwer wordt, en die keuze zal hij volop steunen, zei Calhoun dinsdag tegen Reuters. Zelf lijkt hij Stephanie Pope, op dit moment CEO van de commerciële vliegtuigentak van Boeing, als mogelijke opvolger te steunen, terwijl aandeelhouders en analisten juist iemand willen dat er iemand aangesteld wordt die naast leidinggevende ook technische ervaring heeft. Ook de naam van Pat Shanahan, CEO van toeleverancier Spirit AeroSystems, zingt rond. ‘Het bestuur is er klaar voor om een beslissing te nemen, en ze hebben daar ook de tijd voor. Er is over nagedacht. Er zal een geweldig besluit worden genomen’, zei Calhoun deze week, die eraan toevoegde dat hij wie er ook benoemd wordt volledig zal steunen.

Op 18 juni moet de Boeing-CEO als getuige verschijnen voor de Amerikaanse Senaat te midden van een onderzoek naar de veiligheid en productiekwaliteit van Boeing-vliegtuigen, dat volgt op een reeks incidenten. Volgens senator Richard Blumenthal moet Calhoun zich op een aantal punten verantwoorden, waarbij hij onder meer verwijst naar het gebrek aan verandering sinds de twee dodelijke ongelukken met de 737 MAX in 2018 en 2019: ‘Boeing beloofde zijn veiligheidspraktijk en -cultuur te herzien. Dat bleek een loze belofte, en het Amerikaanse volk verdient een verklaring.’

De zittend Boeing-topman kondigde eerder aan eind dit jaar af te treden, naar aanleiding van de aanhoudende crises rondom de productiekwaliteit van de vliegtuigen die nog verder verergerd werd doordat in januari een deurpaneel uit een 737 MAX van Alaska Airlines vloog. Calhouns vertrek is onderdeel van een grote shake-up in het management, waarbij eerder al Stan Deal, hoofd van de commerciële vliegtuigentak, en Larry Kelner, de voorzitter van de Raad van Bestuur, vertrokken. Onlangs